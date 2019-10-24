ШОС предлагает ООН выработать правила поведения государств в информационном пространстве

Шанхайская организация сотрудничества считает необходимым создание рабочего механизма ООН для выработки правил и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве. Об этом говорится в обращении генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимира Норова, зачитанном в четверг в китайском Шэньчжэне (южная провинция Гуандун) на открытии 10-й международной конференции «Доверие и безопасность в цифровом будущем» (Инфофорум-Китай), передает ТАСС.

«Считаю необходимым создать в рамках ООН на основе справедливого географического распределения рабочий механизм с целью выработки норм, правил и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве и их формализации путем принятия соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Мы готовы к сотрудничеству и предлагаем проводить совместные мероприятия в этом направлении для более эффективного использования инноваций, совместного противостояния распространению деструктивных идей терроризма, экстремизма и других преступлений», — говорится в его обращении.

Генсек ШОС отметил, что организация намерена углублять международное сотрудничество в борьбе с вредоносным использованием ИКТ, в частности в террористических и криминальных целях, а также призвал разработать под эгидой ООН международный правовой документ по вопросам борьбы с использованием информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

| 2019-10-24T08:09:28+00:00 24 октября 2019, 11:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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