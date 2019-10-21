ШОС планирует совместные антинаркотические мероприятия с ООН и АСЕАН

Шанхайская организация сотрудничества планирует ряд антинаркотических мероприятий совместно с АСЕАН и профильным управлением ООН, заявил в понедельник генсек ШОС Владимир Норов, об этом сообщает РИА Новости.
«Мы активно взаимодействуем с управлением ООН по наркотикам и преступности, планируем проведение совместных антинаркотических мероприятий в формате УНП ООН — ШОС — АСЕАН», — заявил он на Сяншаньском форуме по безопасности.
Норов рассказал, что за последние пять лет совместными усилиями государств-членов организации были изъяты свыше 40% наркотических веществ, обнаруженных на всей территории Евразии.
«При этом опыт ШОС в борьбе с незаконным оборотом наркотиков становится все более востребованным в региональном и международном контексте», — добавил он.
| 2019-10-21T08:40:49+00:00 21 октября 2019, 11:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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