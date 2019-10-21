ШОС планирует совместные антинаркотические мероприятия с ООН и АСЕАН

Шанхайская организация сотрудничества планирует ряд антинаркотических мероприятий совместно с АСЕАН и профильным управлением ООН, заявил в понедельник генсек ШОС Владимир Норов, об этом сообщает РИА Новости.

«Мы активно взаимодействуем с управлением ООН по наркотикам и преступности, планируем проведение совместных антинаркотических мероприятий в формате УНП ООН — ШОС — АСЕАН», — заявил он на Сяншаньском форуме по безопасности.

Норов рассказал, что за последние пять лет совместными усилиями государств-членов организации были изъяты свыше 40% наркотических веществ, обнаруженных на всей территории Евразии.