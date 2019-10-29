Шойгу прибыл с рабочим визитом в Армению

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в республику Армения, где проинспектирует 102-ю российскую военную базу в Гюмри. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, во время своего визита на базу министру представят доклад о ходе выполнения плана боевой подготовки и обустройства социальных объектов.

Кроме того, Шойгу встретится с армянским коллегой Давидом Тонояном.

«Будут обсуждаться вопросы военного и военно-технического сотрудничества», — сказала пресс-секретарь министра Россияна Марковская.

По предварительным данным, российский министр будет принят высшим политическим руководством республики.

| 2019-10-29T14:13:55+00:00 29 октября 2019, 14:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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