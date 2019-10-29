Шойгу прибыл с рабочим визитом в Армению

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в республику Армения, где проинспектирует 102-ю российскую военную базу в Гюмри. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, во время своего визита на базу министру представят доклад о ходе выполнения плана боевой подготовки и обустройства социальных объектов.

Кроме того, Шойгу встретится с армянским коллегой Давидом Тонояном.

«Будут обсуждаться вопросы военного и военно-технического сотрудничества», — сказала пресс-секретарь министра Россияна Марковская.

По предварительным данным, российский министр будет принят высшим политическим руководством республики.