Шойгу предостерег ФРГ от диалога с Россией с позиции силы

РФ готова для нормального сотрудничества, но не для отношений с ней с позиции силы. Такое мнение министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу высказал в эфире телеканала «Россия 24«.

Так он прокомментировал высказывания главы оборонного ведомства Германии Урсулы фон дер Ляйен. Ранее она заявила, что с Москвой нужно вести диалог «с позиции силы». Шойгу призвал обратиться к истории. «И после всего того, что Германия сделала в нашей стране, я думаю, что там еще лет 200 по этому поводу не надо бы говорить, выступать», — добавил министр, отметив, что не будет говорить «жестче, грубее».

«Что же касается разговоров с позиции силы, опять же — вернитесь в историю. Если сами не читаете — спросите у дедушек, каково это — разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать», — отметил Шойгу.

Ранее, в апреле, Урсула фон дер Ляйен говорила, в частности, о необходимости сохранения антиросийских санкций. Также она отметила, что «важно, чтобы мы были готовы занять позицию единства и силы во время диалога с Москвой».

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