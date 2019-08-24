Шойгу передал молдавской стороне рассекреченные документы времен Второй мировой войны

Министр обороны России Сергей Шойгу передал президенту Молдовы Игорю Додону недавно рассекреченные документы, связанные с освобождением Молдовы от фашизма в 1944 году.

«Это подлинные документы того времени, рассказывающие о том, что происходило в Молдове», — сказал Шойгу, передавая Додону исторические формуляры.

К сожалению, отметил министр, некоторые начали забывать исторические факты, в частности о том, что за время гитлеровской оккупации население Кишинева сократилось в 10 раз — с 300 до 30 тысяч человек.

Передавая документы президенту Молдавии, министр обороны РФ подчеркнул, что «это такая серьезная часть нашей общей истории и нашего общего понимания того, что происходило тогда». «Надеюсь, что мы будем беречь эту память и передавать следующим поколениям», — сказал Шойгу.