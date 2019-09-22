Шойгу оценил вероятность отмены в России обязательного призыва в армию

Отмена обязательного призыва в российские Вооруженные силы не исключена. Об этом в интервью газете «Московский комсомолец» сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.«В принципе это возможно», — заявил министр, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Шойгу подчеркнул, что не считает правильным такое решение. По его мнению, в стране должно быть «какое-то количество военнослужащих по призыву», а также должен иметься и мобилизационный резерв из числа граждан. Это необходимо на случай угрозы начала войны.

Глава Минобороны добавил, что при военной подготовке мужского населения люди чувствуют свою причастность к защите страны.

«А если армия будет восприниматься исключительно как один из способов неплохо заработать, этого нравственного стержня у них точно не будет», — пояснил министр.

Также Шойгу рассказал, что сейчас российская армия стала «армией постоянной готовности». По его словам, полигоны Минобороны, где проходит подготовка военнослужащих, загружены на 80%, а расход боеприпасов на боевую подготовку с 2012 года вырос в пять раз.

Ранее глава министерства обороны назвал главную угрозу для России (aif.ru).