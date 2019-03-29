Школы будут заниматься предпринимательством

В Азербайджане общеобразовательные школы смогут заниматься предпринимательской деятельностью, сообщает в пятницу Trend.

Данный вопрос был отражен в законопроекте «Об общем образовании», обсуждаемом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Согласно законопроекту, с целью получения дополнительного дохода общеобразовательное учреждение в соответствии с профилем и направлениями деятельности, беря за основу приоритетность образования, может заниматься видами предпринимательской деятельности, определенными соответствующим органом исполнительной власти (платные услуги обучения, доходы от продажи продукции, полученной на вспомогательных хозяйствах, от ручных работ учащихся, от аренды и пр.).

В документе говорится, что для предпринимательской и инновационной деятельности при общеобразовательном учреждении могут создаваться соответствующие производственные участки и зоны обслуживания.