Школьников оденут в единую форму

«Школьники в Азербайджане будут носить единую форму».

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра образования Идрис Исаев, выступая на тренинге, связанном с недавно принятым законом «Об общем образовании».

По его словам, в недавно принятом законе отразился пункт, связанный с единой формой в общеобразовательных школах: «До сих пор школы сами определялись по поводу школьной формы. Однако, согласно новому закону, Кабмин утвердит изображение нескольких школьных форм. Учебные заведения должны выбрать и применить одну из них. Ни одна из школ не может выйти за рамки утвержденной Кабмином школьной формы».