Школьников оденут в единую форму

«Школьники в Азербайджане будут носить единую форму».

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра образования Идрис Исаев, выступая на тренинге, связанном с недавно принятым законом «Об общем образовании».

По его словам, в недавно принятом законе отразился пункт, связанный с единой формой в общеобразовательных школах: «До сих пор школы сами определялись по поводу школьной формы. Однако, согласно новому закону, Кабмин утвердит изображение нескольких школьных форм. Учебные заведения должны выбрать и применить одну из них. Ни одна из школ не может выйти за рамки утвержденной Кабмином школьной формы».

| 2019-05-30T16:21:31+00:00 30 мая 2019, 20:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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