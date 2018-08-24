Школьная форма “Made in Turkey” ?

Не за горами начало учебного года. Родители в эти дни заняты покупкой одежды, канцтоваров, обуви и прочих принадлежностей для школьников.

Во сколько обходится полностью одеть, обуть и обеспечить всем необходимым одного школьника?

Как сообщила # Эсмира Джавадова, которая занимается благотворительностью и помогает малоимущим семьям собирать детей к школе, по сравнению с прошлым годом, в этом году сборы обходятся дороже. “Самую качественную форму на рынок поставляет «Bakı Tikiş Evi». Они на самом деле шьют очень качественно. В этом году мы покупали форму для младших (от первого до шестого класса. — прим. автора) классов за 35 манат, плюс жилет и рубашка — каждая по 8 манат. Для старших классов (от седьмого до одиннадцатого класса) форма стоит 40 манат. Рубашка примерно 8-10 манат. Когда собираешь одного ребенка, это не так чувствуется. Чем больше детей, тем чувствительнее. Тем более, что подорожали и канцелярские товары. Например, тонкие тетради повысились в цене на 3-5-10 копеек. А общие, примерно, на 15 копеек. Набор качественных карандашей подорожал на 30-40 копеек. Почему я отмечаю, что мы закупаем качественные товары, потому что бессмысленно покупать дешевые: пользоваться ими невозможно, деньги на ветер”, — отметила она.

Эсмира Джавадова говорит, что помимо формы и канцтоваров, каждого ребенка необходимо обеспечить и ранцем. “Те портфели и ранцы, которые мы покупали в прошлом году по 15 манат, сегодня продаются за 30. Естественно, есть портфели и по 100-200 манат. Они и качеством отличаются, и функциональностью. Но вот по цене, они доступны только обеспеченным людям. Те, что покупаем мы, относительно качественные”, — отмечает Э.Джавадова.

По ее словам, собрать одного ученика младших классов в школу обходится примерно в 160-170 манат. Старшеклассника собрать дороже: 220-240 манат. “Но сюда включено все: начиная от колготок и заканчивая бантиками, если это девочка. Об обуви я вообще молчу. Представьте, каждый год я покупала обувь как для младшеклассников, так и для старшеклассников по 15 манат. Сейчас дешевле 25-30 манат, найти просто невозможно”.

«В прошлом году сборы обходились намного дешевле, для младшеклассников — 120-130 манат, для старшеклассников — 170-180 манат», — сказала Э. Джавадова.

Мать двоих детей Гульнара Керимова жалуется, что собрать детей к школе не так уж и просто. “Со стороны это выглядит так, будто ничего особо не требуется: учебники выдает школа, родителям остается купить только форму и школьные принадлежности. Ребенка с одной ручкой не пошлешь в школу: они их постоянно теряют, ломают, кому-то отдают. Это же дети! А разве форма дешевая? В прошлом году мы купили форму по 35 манат, в этом году уже за 45. Решили купить качественную, турецкую. Оплошали. Оказалось, что форма турецкого производства по качеству уступает форме местного производства. Дети растут, и форму приходится покупать каждый год. Тем более тяжело, когда дети разнополые. Полная экипировка одного ребенка обошлась в 183 маната. Старший ребенок пошел уже в 8 класс. Там и наименований товаров больше, и форма стоит дороже. Так что, около 400 манат ушло, и это еще не начался сентябрь. К тому же, мы еще не подсчитали зимнюю одежду: куртка, сапоги, шарф… Список нескончаем. Каждый год за сезонные покупки мы отдаем плюс 100-150 манат на двоих детей”, — подытожила жительница Баку.

Интересно, кто и почему заказывает форму для азербайджанских школ в Турции? Тем более, что там в каждой школе своя форма.

Как показал поиск в интернете местных производителей более чем достаточно, и если верить родителям, форма достаточно качественная.

Мы связались с одним из магазинов в торговом центре “Binə”. На вопрос, откуда они закупают реализуемую форму, нам ответили, что вся школьная форма, рубашки и жилеты шьются в «Bakı Tikiş Evi». На вопрос журналиста, почему же на продаваемых формах нашита этикетка “Made in Turkey”, на том конце просто положили трубку.

Продавцы магазинов в торговом центре “Лачын”, тоже не знали, откуда турецкая форма в Баку: нам привезли, мы продаем.

Как сообщили # в «Bakı Tikiş Evi», материал для пошива закупается в Турции. Но, как выяснилось, только «Bakı Tikiş Evi» предлагает готовый товар, остальные фабрики ждут заказа. Среди них «Gilan Tekstil Park»ı, «Bakı Tekstil Fabriki», «2 saylı Tikiş Fabriki» и другие.

Кстати, минимальное количество заказа, который берет «Gilan Tekstil Parkı» — 200 штук.

Напомним, что вопрос о внедрении единой школьной формы по стране обсуждался давно, но только в 2010 году нашел решение.

Как сообщила учительница одной из столичных школ С.Г., сама школа реализацией формы не занимается. “Существует единая форма, ее можно купить в магазине, либо заказать. Главное, чтобы она не отличалась. А реализацией мы не занимаемся”, — сказала педагог.

Учительница другой бакинской школы Сугра М. говорит, что пару лет назад директор школы хотела сама заняться продажей формы, но потом что-то случилось, ее сняли с работы и вопрос закрылся.

На вопрос чем же обеспечивает школа детей, Сугра ханум ответила: “Как чем? Учебниками!”. На вопрос нашего журналиста, оказывается ли помощь детям из малоимущих семей, учительница заявила: “Не такая уж форма и дорогая, чтобы и ее не могли купить. Школа обязана знания давать, а не форму”.

Кстати, введение единой формы и пошив оной конкретными объектами вызывает немало вопросов:

— есть ли госзаказ, и проводится ли тендер для определения исполнителя?

— если тендер не проводится, то по каким критериям определяется, какая именно фабрика будет реализовывать проект?

— если госзаказа нет, то почему форма, которая шьется по одним и тем же стандартам и меркам, предоставляется на рынок только одной фабрикой, а остальные фабрики ждут заказов?

— откуда на нашем рынке форма, сшитая в Турции?

На все эти вопросы мы могли бы получить ответ только в соответствующей инстанции, коей является министерство Образования. Однако, руководитель пресс-службы ведомства Джасарат Валехов, будучи в отпуске, отказался ответить на вопросы и посоветовал направить письмо на электронный адрес министерства.

Письмо мы послали, а параллельно пытались дозвониться до ведомства, чтобы попросить выслать ответы, как можно быстрее. Но в трубке были слышны длинные гудки, а о прочтении письма уведомления так и не пришло.

Так что, ответы мы получить могли, но, не получили. Ибо, как нам заявили в Управлении образования города Баку, “устно мы не отвечаем, только письменно. Пишите на почту, и мы постараемся ответить в течении 2-3 рабочих дней”.

Мы обязательно опубликуем их ответы, если они, конечно, ответят…

38 просмотров