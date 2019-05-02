Школа жестокости

Педагоги, издевающиеся над учениками, должны нести за это ответственность

Дети приходят в школу за знаниями и приобретением полезных для их дальнейшей жизни навыков, но иногда они получают уроки, которых нет в школьной программе. Речь об уроках жестокости, в результате которых дети получают психологические, а иногда и телесные травмы. Некоторые педагоги, злоупотребляя своими полномочиями, унижают, оскорбляют, а то и вовсе применяют физическое насилие по отношению к своим ученикам.

Так, на днях, как сообщает Report, житель Бинагадинского района Шахин Алиев обратился в полицию с заявлением о том, что педагог средней школы №205 поселка Бинагади Севиндж Азимована глазах у класса оскорбила его сына-семиклассника, унизила и ударила мальчика. По словам Ш.Алиева, педагог взяла его сына за волосы и пригрозила, что если он не пострижется, она сама подрежет мальчику волосы на глазах у класса.

С.Азимову пригласили в Бинагадинское РУП и взяли разъяснительную. Педагог призналась, что волосы мальчика были длинными и она пригрозила, что если он не пострижется, подрежет ему волосы. 36-летняя С.Азимова уже 14 лет преподает азербайджанский язык и литературу. Расследования по факту продолжаются.

Как рассказал # эксперт в области образования Надир Исрафилов, сейчас меняются подходы к образованию, и поднимать руку на ученика в нашей стране неприемлемо. Хотя он признал, что есть государства, в которых рукоприкладство в процессе обучения до сих пор практикуется.

По его словам, несколько лет назад министерство образования страны приняло правила этического поведения педагогов. В них говорится о недопустимости рукоприкладства, и очень жаль, что не все этих правил придерживаются. Но в случае их игнорирования, необходимо предпринимать соответствующие меры, сказал эксперт.

«Образование – это учебно-воспитательный процесс, но о воспитании сейчас все забыли. Все, чего добилось отечественное образование за 70 лет советской власти, необходимо было сохранить и развить. А в итоге старое уничтожили, а новое пока так и не построили. Школа — это часть общества, и на ней отражается все, что в нем происходит. Школам- это и педагогика, и психология, и методология. Многие учителя уже не того уровня, какой был у представителей старой школы, взращенных на принципах Макаренко и Ушинского. Не все педагоги молодого поколения знают, кто это такие», –говорит он.

Раньше, как отмечает наш собеседник, в педагоги шли только те, кто чувствовал в себе призвание к этой профессии.

«Сейчас же ситуация обстоит совсем иным образом, и я виню в этом систему приема в вузы. В СССР в школах была профориентация, и дети уже с 6-7 класса решали, кем они хотят стать. Если ребенок выбирал, скажем, профессию педагога, то он подавал документы в педагогический вуз. В случае провала на экзаменах, он делал попытку стать студентом на следующий год. А как сейчас? Абитуриент может выбрать сразу несколько разных факультетов в разных вузах, и все будет зависеть от того, сколько баллов он наберет на экзамене. Хотел абитуриент стать юристом, а баллов хватило только на педагогический факультет, вот он туда и идет, лишь бы где-то учиться. Но ведь это не профессия его мечты, а значит и отношение к ней у него будет соответствующее»,- считает Н.Исрафилов.

Впрочем, по его словам, понемногу ситуация меняется к лучшему, и престиж профессии педагога растет.

«Если раньше на педагога учились те, кто набирали 200-300 баллов, что считается низким показателем, то сейчас,- говорит эксперт,- иногда педагогические вузы выбирают те, у кого порядка 600 баллов. Все благодаря предпринимаемым государством мерам, в частности, существенном повышению зарплаты учителям. Но не нужно останавливаться на достигнутом, на мой взгляд, педагоги должны еще получить статус госслужащих».

По его мнению, талант к преподавательству одним дан, другим нет, и только знаний недостаточно, чтобы стать хорошим учителем.

«Если абитуриент набрал высокий балл при поступлении — это еще не означает, что из него выйдет педагог высокого уровня. Почему для некоторых профессий предусмотрен экзамен по выявлению способностей, а для педагогов нет? Считаю, что этот вопрос необходимо поднять»,- считает он.

Педагогов, по мнению специалиста, перед приемом на работу следует тестировать, чтобы выяснить их психическое состояние.

«Для учителя важно быть эмоционально стабильным, иметь выдержку. Ведь если педагог имеет психические проблемы, у него взрывной характер, и он не может держать себя в руках, то вполне может не справиться с гневом и ударить ученика. Бывает, что школьники издеваются над учителями, доводят их, но те должны быть мудрыми и уметь разрулить ситуацию без насилия»,- говорит он.

Эксперт отметил, что если в отношении ребенка было применено физическое насилие, то в этом должны разбираться правоохранительные органы.

«Иногда жалобы не имеют под собой оснований, и тогда педагога или директора могут уволить напрасно. Потому сначала должна быть дана правовая оценка произошедшему, а уже потом педагогическая. Если речь о незначительном инциденте, нет жалоб со стороны родителей, то,- считает Н.Исрафилов,- достаточно того, чтобы в ситуации разобрался Педагогический совет. Если же произошло что-то серьезное, школа в течение 24 часов обязана уведомить о случившемся министерство образования».

По его словам, неважно, учитель ударил ученика или ученик учителя, и в том и в другом случае виноват педагог.

«Если ребенок поднимает на мать и отца руку, значит, были огрехи в воспитании с их стороны. То же самое можно сказать, когда речь идет об учителе».

Тем не менее, Н.Исрафилов отметил, что сейчас нет механизма, позволяющего привлекать к ответственности родителей школьников, которые ведут себя неподобающе, прогуливают школу и т.д.

Вопрос и что делать с самими такими учениками, как на них воздействовать, говорит он. По его словам, в советское время были нормативы — если ученик пропустил слишком много занятий, если сильно отстает, то его могли оставить на следующий год, а в особо запущенных случаях отчислить из школы. Теперь же ничего такого нет.