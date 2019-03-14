Ширин Меликова: Загадка ковра не всегда связана с его орнаментом…

Азербайджанский Музей ковра является одной из визитных карточек Баку. Уникальное здание, уникальная коллекция, богатство традиций, роскошные и редчайшие экземпляры – стены музея бережно хранят многовековую историю и культуру нашего народа.

В интервью # директор музея, председатель Национального комитета ICOM Азербайджан, доктор философии по искусствоведению Ширин Меликова отвечает на самые актуальные вопросы, связанные с музеем и традициями ковроткачества в Азербайджане:

— Сегодня в мире практически каждым музеем ведется поиск инновационных форм экскурсионного обслуживания. Музей ковра — один из самых инновационных музеев Азербайджана. Как вам удается столь успешно сочетать традиционное искусство и современные технологии?

— Новое здание нашего музея – ультрасовременное как внешне, так и по своей технической оснащенности. Уже с самого начала, когда австрийский архитектор Франс Янс выиграл конкурс на создание специального здания для музея, было ясно, что оно будет оригинальным и единственным в мире не только с точки зрения экстерьера, но и внутри.

Экспозиция располагается на трех этажах таким образом, что перед зрителем постепенно проходит вся история отечественного ковроткачества. Ковры закреплены на плавно изогнутых стенах так, чтобы их было удобно рассматривать. Экспозиция периодически меняется – ценным коврам нужно «отдыхать» от освещения.

Все наши посетители обеспечиваются, по желанию, таким гаджетом, как аудиогид (на азербайджанском, английском, русском или французском языке). А совсем недавно в нашем музее состоялась выставка «Прикосновение к истории и традициям». Это был пилотный проект, рассчитанный на посетителей, имеющих проблемы со зрением, и предполагающий тактильное восприятие экспонатов. Для этой выставки ткачи отдела традиционных технологий создали ряд мини-образцов всех видов безворсовых и ворсовых ковров, который вошел в нашу постоянную экспозицию. И вскоре вся экспозиция музея будет адаптирована для незрячих и людей со слабым зрением.

Я считаю, что в нашем музее найден удачный баланс между традициями и новейшими технологиями. Но делать основной акцент на технические гаджеты я не считаю правильным.

Музеям трудно угнаться за быстро меняющимися техническими новинками, и в скором времени такой музей будет выглядеть устаревшим. Более того, порой такие гаджеты не подлежат апгрейду, и в результате придется изыскивать средства на дорогостоящее оборудование.

В экспозиции должно быть гармоничное сочетание лучших музейных традиций, прежде всего – умения правильно представить экспонат, и электроники, которая является не самоцелью, а всего лишь средством более глубокого понимания контента.

— Ваш музей — один из самых посещаемых. Какова статистика за прошлый год?

— В течение прошлого года в нашем музее побывало более 110 тысяч посетителей. Это рекордная на данный момент цифра, которая говорит о том, что Азербайджанский музей ковра пользуется успехом у иностранных туристов, то есть известен во всем мире.

Он, можно сказать, стал визитной карточкой Баку. Но для нас не менее ценно то, что в этом объеме посетителей немалая доля приходится и на местное сообщество.

Бакинцы и жители различных регионов нашей страны все больше посещают музей, находят здесь возможность провести досуг, пообщаться с собственными детьми с пользой и интересом. Ведь у нашего музея есть целый ряд программ для маленьких посетителей, а по выходным здесь проходят специальные мероприятия для школьников и самых маленьких.

Участвуя в различных мастер-классах, конкурсах, квестах, дети в игровой и творческой форме постигают основы родной культуры, прежде всего – истории ковроткачества и прикладного искусства.

— Азербайджанский музей ковра – первый специализированный музей по сбору, сохранению и изучению ковра в мире. Раскройте другие интересные факты о музее.

— В современном меняющемся мире музей просто обязан выйти за привычные рамки хранилища произведений искусства и других значимых предметов, и наш музей – не исключение.

Мы теперь не только собираем, храним, изучаем, экспонируем. Хотя и эти традиционные направления деятельности по-прежнему важны. Так, мы расширяем наше международное сотрудничество, возвращая на родину уникальные старинные экспонаты.

Но помимо этого, Азербайджанский музей ковра превратился в культурно-образовательный центр с очень широким кругом деятельности, и мы широко привлекаем местную общественность к сотрудничеству.

У нас успешно работают волонтерская и стажировочная программы, рассчитанные на талантливую молодежь, прежде всего из числа студентов Университета искусств и Академии художеств. Мы также ведем образовательные программы – и не только детские, о которых я уже говорила, но и для взрослых.

Среди них – курс бесплатных лекций о прикладном искусстве, регулярно проводимых в музее для всех желающих, в том числе лекции нашего отдельного проекта «История одного экспоната», в рамках которого можно подробнее узнать о многих замечательных произведениях, хранящихся у нас, а если речь идет о современном экспонате – то и получить бесценную возможность пообщаться с его автором.

Очень многое делается в нашем музее для восстановления традиционных техник безворсового ткачества. Наши специалисты также обучают ковроткачеству всех желающих, как детей, так и взрослых.

— Один из приоритетов в деятельности Музея ковра — возвращение исторических артефактов на родину. Какие достижения уже есть в этом направлении?

— За последние два года, в рамках проекта «Nadir Azərbaycan xalça nümunələrinin tarixi Vətəninə qaytarılması» («Возвращение на историческую родину редких образцов азербайджанского коврового искусства»), Фонд Гейдара Алиева преподнес в дар нашему музею три бесценных экспоната, купленных за рубежом – образец старинной ширванской вышивки XVIII века, карабахский ковер XVII века «Хатаи» («Аждахалы») и ковер «Нахчыван» XVII века.

В прошлом году на родину вернулся и еще один интереснейший ковер – «Гаджигаиб» Губинской группы (XIX век), подаренный нам итальянским коллекционером Мирко Каттаи.

Музей проводит и самостоятельные закупки. Так, в прошлом году мы приобрели в Италии два ковра XIX века – губинский «Сырт-чичи» и бакинский «Хиля-бута».

— С древних времен азербайджанский ковер является своеобразным хранителем и источником информации, где каждый символ играет свою роль и несет свою тайну. Наверняка в музее есть много таких таинственных экспонатов. Расскажите о самых загадочных коврах…

— В этом плане, прежде всего надо отметить уникальный экспонат в нашей коллекции ворсовых ковров – знаменитый карабахский ковер XVII века «Хатаи» («Аждахалы», или «Драконовый»), подаренный музею Фондом Гейдара Алиева в 2018 году.

«Драконовые» мотивы, характерные для тюркских народов, принадлежат к наиболее древним изображениям, украшающим многие наши художественные памятники. Об их глубоких корнях в азербайджанском искусстве свидетельствуют наскальные рисунки Гямигая.

Дракон как персонаж занимает важное место в азербайджанских народных сказках. Ряд местных топонимов также имеет «драконовые» корни. В азербайджанском ковроткачестве «драконовые» мотивы обрели известность в виде композиции «Хатаи».

Но загадка того или иного необычного ковра не всегда бывает связана с его орнаментом.

Иногда ковер интересен своей необычной судьбой. Пример тому – карабахский ковер с композицией «Багчада гюлляр», хранящийся в нашем музее. Карминные розы на его черном фоне – как предчувствие трагедии…

В 2017 его выкупил на лос-анжелесском аукционе наш земляк, гражданин США Эльшад Тахиров.

Ковер там был представлен как армянский, хотя на нем имелась вплетенная в узор надпись на азербайджанском языке кириллическим алфавитом: «1 января 1971 года подарок Сарвару в день рождения на память от матери».

Эльшад Таиров понял, что этот ковер был вывезен из Карабаха армянскими оккупантами, выкупил его и отправил в Баку в надежде отыскать владельца. Но найти того самого Сарвара не удалось – кто знает, какая горькая судьба его постигла…

И тогда Эльшад Таиров преподнес этот ковер в дар нашему музею.

— Как известно, при музее действуют два центра – научный и реставрационный. Расскажите об экспертах, которые там работают, и есть ли среди них иностранные специалисты?

— Научную и реставрационную работу в музее ведут отечественные специалисты. Но мы направляем наших специалистов, прежде всего по реставрации и консервации, за рубеж с целью повышения квалификации.

В свою очередь, иностранные эксперты периодически проводят у нас мастер-классы для реставраторов и консерваторов, в которых принимают участие не только наши работники, но и сотрудники других отечественных музеев.

Наконец, с музеем плотно сотрудничают отечественные специалисты со стороны, которые щедро делятся с нашими сотрудниками опытом работы в различных сферах – к примеру, художники по ковру Эльдар Микаилзаде, Мамедгусейн Гусейнов и Айдын Раджабов, реставратор Натик Сафаров и другие. Словом, мы активно готовим местные кадры.

Что касается научной работы, то в музее регулярно собирается ученый совет с участием ведущих специалистов, в том числе и из Академии наук – искусствоведов, этнографов, археологов. Они также консультируют наших сотрудников по поводу экспонатов.

Это искусствоведы Кюбра Алиева, Аида Садыхова, Севиль Садыхова, Тельман Ибрагимов, Айтен Ахмедова, арабист Ариф Рамазанов, археологи Гошгар Гошгарлы и Тарих Достиев, этнографы Ширин Буньядова и Гюльзада Абдуллаева, специалист по келагаи Рена Ибрагимбекова и другие.

— Какой интерес проявляют к музею туристы и зарубежные журналисты?

— Иностранные туристы составляют весомую часть наших посетителей. Отмечу, что за последний год среди них заметно увеличилась доля туристов из Индии и арабских стран.

Что касается иностранных журналистов, то, к примеру, Euronews, Sputnik, National Geographic, BBC сняли о нашем музее ролики, писали о нас и в зарубежной прессе – в том числе о проведенном нами в прошлом году симпозиуму по войлоку.

Кроме того, мои собственные статьи, посвященные нашему музею и его экспонатам, периодически появляются в зарубежных СМИ. Так, совсем недавно моя статья «Карминные розы Карабаха», посвященная судьбе ковра «Багчада гюлляр», была опубликована в Литве и Болгарии, в переводе на местные языки.

— Есть ли в музее бесплатные дни, согласно мировой практике, и кому не надо платить за посещение вообще?

— Ежегодно 18 мая, в Международный день музеев, в музеях многих стран, в том числе и в Азербайджане, проходит день открытых дверей.

В этот день наш музей могут посетить абсолютно бесплатно все желающие. Иногда дни открытых дверей проходят у нас и по другим поводам – в таких случаях мы заранее извещаем о них общественность. А во все прочие дни правом бесплатного посещения Азербайджанского музея ковра пользуются инвалиды, ветераны Карабаха, дети дошкольного возраста, музейные работники и некоторые другие категории населения.

— Год только начался, но в Музее уже прошел ряд интересных выставок и проектов. Чем будете радовать дальше?

— Планов много, и они касаются как местных, так и международных проектов. Из ближайшего запланированного назову персональную выставку художника по ковру Айдына Раджабова, приуроченную к его 75-летию.

Одно из его произведений, находящихся в нашем музее – сюжетный ковер «Астрологи» – в прошлом году был включен в наш лекционный проект «История одного экспоната». Говоря о международных проектах, отмечу, что мы готовимся принять у себя выставку экспонатов Российского этнографического музея.

Уже сейчас мы совместно с Минкультом и МФГС готовимся к международной конференции «Музеи, текстильные коллекции и перспективы взаимного сотрудничества», которая пройдет в нашем музее в ноябре.

В то же время мы и сами показываем и пропагандируем наши экспонаты за рубежом.

В апреле в Государственном музее Востока в Москве откроется наша совместная выставка, посвященная прикладному искусству Азербайджана. В рамках выставки я выступлю с лекциями об азербайджанском ковроткачестве и роли текстиля в интерьере, как в самом этом музее, так и в МГУ.