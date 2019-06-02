Шиповник и волкособы объявлены в Финляндии персонами нон грата

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии внесло шиповник морщинистый (Rosa rugosa) в список вредных и инвазивных видов растений, чей импорт и продажа запрещены в стране с 1 июня, сообщает ведомство.

Растение появилось в стране в 1990-х годах и получило повсеместное широкое распространение. Власти призывают уничтожить шиповник в садах, парках, пляжах, на обочинах дорог в течение следующих трех лет. При этом использовать специальную технику для ликвидации больших плантаций шиповника, в то время как отдельные кусты можно удалить вручную.

Этим же постановлением в Финляндии запретили содержание, рекламу и продажу гибридов волка и собаки — волкособов. При этом волкособов, которые заводились как домашние животные до 1 июня, можно держать дома до конца жизни животного.