Шимон Бриман: «У Нетаньяху сложились уникальные отношения с Путиным»

Интервью «Зеркало» с израильским политологом Шимоном Бриманом

— Появилась информация о визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Киев, где он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Подчеркивается, что это будет первый визит Нетаньяху в Киев в течение 20 лет. С чем связана столь длительная пауза?

— Начнем с того, что Биньямин Нетаньяху не все эти 20 лет был премьер –министром Израиля. Да, именно в первую свою премьерскую каденцию, которая длилась с 1996 по 1999 год, он совершил визит в Киев. После, Нетаньяху занимал пост министра финансов Израиля, а вторая его премьерская каденция началась с 2009 года и длится по сей день. Что до того, почему он за эти 10 лет не посещал Украину, то, на мой взгляд, ответ на этот вопрос состоит в том, что для национальной безопасности Израиля больший интерес представляла Россия, а не Украина. Именно поэтому, Нетаньяху совершил последние 4 года 13 поездок в Россию. Именно поэтому возник некий дисбаланс. Но очевидно, что полностью игнорировать такую важную страну, как Украина, Нетаньяху не может. Тем более, что через месяц состоятся выборы в Кнессет. В итоге, Нетаньяху видимо решил компенсировать свои многочисленные поездки в Россию визитом в Украину.

— Вы упомянули о визитах Нетаньяху в РФ. Есть сведения, что Израиль готов помирить Украину с Россией. Насколько реальны, реализуемы эти планы с учетом того, что Кремль заявляет — вопрос возврата Крыма не предмет обсуждений?

— У Биньямина Нетаньяху сложились просто уникальные отношения с президентом России Владимиром Путиным. Между ними налажен прямой диалог, имеется огромное взаимное доверие. Нетаньяху и Путин открыто обсуждают все вопросы, в первую очередь, касающиеся безопасности наших стран. В частности, речь идет о ситуации в Сирии и у северных границ Израиля. Именно учитывая эти, дружественные отношения между Нетаньяху и Путиным, на повестке дня может встать вопрос содействия премьер-министра Израиля в посредничестве между Россией и Украиной.

Кстати, недавно я лично задал Биньямину Нетаньяху вопрос о том, видит ли он себя в роли посредника, медиатора в российско-украинском конфликта. Он ответил, что такого рода предложения о выступлении в роли посредника поступают к нему довольно часто и из самых разных уголков мира, где существуют конфликты между теми или иными странами.

Премьер-министр Израиля очень осторожно относится к таким просьбам, не желая давать жителям конфликтующих стран избыточные надежды. Так что, если он возьмется за роль посредника в конфликте между Россией и Украиной, то это будет сделано для прекращения боевых действий в Донбассе и для начала прямого диалога между Москвой и Киевом.

— А в чем смысл этих переговоров, если позиция РФ по Крыму остается неизменной?

— Это, скорее, риторический вопрос. На мой взгляд, речь тут правильнее вести о том, что в условиях желания России и Украины найти надежного посредника, медиатора для решения конфликта между этими странами, то премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог бы взять на себя такую ответственность. Учитывая то, что его одинаково сильно уважают и в Москве и в Киеве, он мог бы стать тем политиком, который помог бы решить главную на данный момент проблему — прекращение кровопролития в Донбассе.

— Кстати, как в целом развивались отношения между Израилем и Украиной после распада СССР , при каком президенте Украины они переживали подъем, а при каком падение?

— За 28 лет дипломатических отношений между Израилем и Украиной не было серьезных взлетов и падений- они всегда развивались ровно. Налажено было взаимовыгодное сотрудничество в сфере экономики, науки, образования, культуры, медицины. Скажу больше. Как бы это ныне парадоксально не звучало, но именно в период президентства Виктора Януковича существенно вырос товарооборот между нашими странами. Он достигал отметки в 1.250.000.000 долларов. За последние 5 лет эта цифра стала существенно меньше в результате общего кризиса в украинской экономике, что связано с политической ситуацией вокруг этой страны и внутри нее. Только сейчас, имеет место тенденция к восстановлению прежних объемов взаимного товарооборота.

— А чего можно ждать в перспективе отношений между Израилем и Украиной?

— Ожидается ратификация Кнессетом Израиля договора о зоне свободной торговли между нашими странами, о частичном снижении пошлин на 7-8% продукции агросектора и на 70-80 % промышленной продукции обеих стран. Украинская сторона уже ратифицировала этот договор, а Израиль пока нет. Кроме того, нерешенным остается вопрос о пенсиях для тех бывших граждан Украины, которые переехали в Израиль. Если Россия платит своим бывшим гражданам пенсии, то Украина пока этого не делает. Переговоры по этому вопросу находятся в зачаточной стадии.