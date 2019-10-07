«Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и теперь «Родник мира» – турки пошли в атаку

Курды будут искать новую поддержку извне, таким мнением поделился с # украинский политолог, эксперт по Ближнему Востоку Илья Куса, комментируя договоренности между США и Турцией по сирийско-турецкой границе восточнее Евфрата.

«Вчера состоялся телефонный разговор между Трампом и Эрдоганом по поводу сирийско-турецкой границы. Турция уже около года грозится начать операцию против курдов, которых считает террористами, но поскольку там стоят американцы, она пыталась с ними договориться. Несколько раз они подписывали рамочные соглашения, но они все были не эффективными. До практической реализации дело не доходило и эти соглашения «накрылись», — сказал эксперт.

По его словам, у США нет планов по поводу, что делать на этих территориях, поэтому они не были готовы, к какому либо развитию ситуации.

Эксперт считает, что турки решили все взять в свои руки и в очередной раз попугать, и после телефонного разговора, Трамп решил дать согласие на ввод турецких войск, и это было не только на словах.

«После этого было опубликовано официальное заявление, что они не поддерживают эту операцию и американский контингент, который стоял на границе, будет выведен с этих территорий перед вторжением Турции, что и было сделано сегодня утром. Американцы покинули свои позиции возле городов Расль-Айн и Тель-Абъяд, это уже подтверждено, остальные города в процессе.

Поэтому сейчас все ждут, что Эрдоган начнет операцию, он уже придумал ей название «Родник (источник) мира», а помогать ему будут местные протурецкие группировки, а именно СНА (сирийская национальная армия)», — добавил он.

По его словам, курды без чьей-либо поддержки не смогут противостоять туркам, но будут сопротивляться, так как это их земля, их загнали в угол.

Куса также добавил, что курды не смогли договориться с Дамаском, поэтому им пришлось делать ставку на американцев.

«Их разгромят, но они уйдут в глубокое подполье. Турки займут эту территорию, но взамен получат долгосрочную партизанскую войну со стороны курдов. Поскольку там будет постоянная нестабильность и в таких условиях разворачивать какие-либо проекты, переселять беженцев будет проблемой. Тут еще речь идет об изменении демографического баланса на курдских территориях. Там проживают около 700 тысяч курдов, 100 тысяч арабов христиан и ассирийцев и небольшое количество туркоманов», — сказал он.

Аналитик также добавил, что в случае, если они все-таки смогут заручиться поддержкой Дамаска, то какое-то время повоюют, но оказать существенное сопротивление не смогут.

По мнению эксперта, еще одна проблема — это игиловцы, которые находятся в заложниках.

«В пустыне на сирийско-иракской границе проживают около 60 тысяч человек – это боевики ИГ и их родственники, в основном женщины и дети. Не думаю, что турецкие войска туда войдут. Но с другой стороны в условиях хаоса и беспорядка возможен массовый побег. Это большая проблема для всех, но никто не хочет этим заниматься, никто не хочет брать ответственность за этих людей. ЕС отказалась брать своих граждан назад, судить их курды не могут, что турки собираются делать с этим лагерем, очень интересно, и в этом одна из интриг», — резюмировал он.