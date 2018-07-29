Шесть человек погибли в лесных пожарах в Калифорнии

Лесные пожары, разгоревшиеся на этой неделе в Калифорнии, привели к гибели шести человек, сообщают в воскресенье американские СМИ.

По информации экстренных служб этого американского штата, огонь уже охватил более 60 тыс. гектаров, с ним ведут борьбу около 10 тыс. пожарных, десятки тысяч человек эвакуированы из опасных районов, сообщает ИНТЕРФАКС.

Всего зафиксировано 14 очагов возгорания. Особое беспокойство у пожарных вызывает пожар к северу от города Реддинг, на севере Калифорнии, где погибли двое борцов с огнем. В районе Реддинга полностью сгорели 500 зданий, а еще 75 получили повреждения.

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| 2018-07-29T16:26:04+00:00 29 июля 2018, 17:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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