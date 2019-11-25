«Шериф» сделал предложение форварду сборной Азербайджана

Форвард бакинского «Сабаила» и сборной Азербайджана по футболу Агабала Рамазанов может продолжить карьеру в молдавском «Шерифе». Об этом azerisport.com заявил сам нападающий.

«Да, я получил официальное предложение от «Шерифа». Но в настоящее время не могу ничего сказать, так как до зимнего перерыва у нас еще есть матчи. Поэтому сообщил «Шерифу», что обговорим все с наступлением паузы в чемпионате. Разумеется, мне хотелось бы сыграть за «Шериф». Это хорошая команда. Но, как и сказал, сейчас все мои мысли направлены на матчи чемпионата. Уже зимой увидим, как все сложится. Мне и самом хочется побывать легионером», — заявил Рамазанов.