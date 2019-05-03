«Шелковый путь»: от футурологии к практической политике…

«Евразийский континент через 10 лет неузнаваемо изменится. Ладно, газопроводы идут в обход нас, нефтепроводы и железные дороги тоже. Но неужели мы не можем вовлечься хотя бы в автодорожные программы?» — так написал бывший премьер-министр Армении Грант Багратян, комментируя очередной — второй форум «Шелковый путь», проходивший в Пекине, в работе, которого приняли участие президенты около 40 стран, в том числе, и азербайджанский президент.

Со своей стороны, добавим, что после крушения коммунистического режима идея восстановления исторического шелкового пути стала самым популярным мега-проектом не только среди геополитиков и геоэкономистов-теоретиков, но и среди практикующих государственных и политических деятелей мира.

Однако, достаточно длительное время было непонятно, куда же отнести размышления о восстановлении шелкового пути; в политологию или футурологию? Но со временем стало ясно, что это все-таки не какая-та абстрактная идея или фантастический проект, его можно превратить в реальность; достаточно, чтобы ведущие государства мира серьезно отнеслись к этой идее.

Самым интересным и даже весьма поучительным является такой момент, что на пути реализации этой идеи ведущая роль выпала на долю еще совсем молодого государства, — да, именно, Азербайджана. Несмотря на популярность идеи ведущие государства мира смотрели на этот проект, как мы уже заметили, с определенным сомнением, даже подозрением. Многие сомневались не только в реальности идеи шелкового пути, но и проекта Баку-Тбилиси-Джейхан.

Помнится, покойный президент Турции С.Демирель в одном интервью заметил, что проект Баку-Тбилиси-Джейхан мы называли «легендой двух морей» и когда об этом сказали покойному Гейдару Алиевичу, он сказал, что я эту легенду превращу в реальность…

Да, Гейдар Алиев сказал и сделал; «легенда морей» стала реальностью. А после реализации железнодорожного проекта Баку – Тбилиси – Карс всем стало понятно, что уже и идея «шелковый путь» может стать реальностью.

Поэтому не случайно, что на прошлой неделе внимание политических аналитиков было приковано к Пекину, где проходил саммит «Один пояс, один путь». О геополитическом содержании этой инициативы высказываются различные, порою противоречивые оценки, но важным моментом является такое обстоятельство, что уже около 150 стран поддерживает инициативу «Один пояс, один путь».

Одним из центральных фигур в ходе саммита был президент Азербайджана И.Алиев, ибо Баку является ключевым фактором в обсуждении крупных транзитных проектов, т.к. для этого имеет не только развитую транзитную инфраструктуру, но и политическую волю и солидные финансовые ресурсы.

Конечно, перспектива идеи «шелковый путь» зависит и от других государств – особенно, от таких прикаспийских, как Казахстан и Туркменистан. Одним из возможных путей реализации шелкового пути может быть создание транскаспийского транзитного коридора. Вдобавок, тут требуется и повышенный интерес такой весьма ключевой страны, как Китай, являющейся ведущим звеном во всех вариантах шелкового пути.

Что касается Штатов, понятно, что ни одна глобальная идея не может реализоваться без их поддержки. И тут проблема заключается в том, что после прихода к власти Д.Трампа между США и Китаем возникли определенные трения. Но США уже давно продвигают собственный вариант транзитного проекта – транс-каспийский коридор. 22-23 мая в Вашингтоне пройдет очередной транскаспийский форум. Для реализации этого проекта США давно уже ведут переговоры с лидерами прикаспийских государств- конечно, тут речь идет о Казахстане и Туркменистане. Понятно, что одним из ключевых звеньев и американского проекта станет Азербайджан.

Таким образом, можно сказать, что идея о шелковом пути уже не предмет каких-то футурологических концепций, она обсуждается и изучается на форумах, в работе которых принимают участие представители ведущих государств мира…

Что же касается участия Армении в этом проекте, во-первых, она не имеет никакого отношения даже к историческим вариантам этой идеи.

И во-вторых, до тех пор, пока не будут освобождены захваченные азербайджанские территории, подключение Еревана к таким крупным региональным и субрегиональным проектам будет весьма проблематичным, даже невозможным.