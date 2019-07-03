Шейдаев перешел в «Динамо»

23-летний нападающий сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев подписал сегодня контракт с российским «Динамо» (Москва). Срок соглашения Рамиля с бело-голубыми составляет один год. Он стал шестым новичком московского клуба в межсезонье.

Предыдущим клубом Шейадева были самарские «Крылья Советов».

Рамиль выступает на позиции форварда, является игроком сборной Азербайджана, чьи цвета защищает с 2016-го года. В 2013-м году Шейдаев становился чемпионом Европы в составе сборной России U-17. В категории U-19 он с 12 голами не только был лучшим бомбардиром отборочного и финального этапов чемпионата Европы, но и установил новый рекорд результативности в данной возрастной категории. (сайт клуба)