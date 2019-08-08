Шефу Пентагона в Монголии подарили скакуна

Министру обороны США Марку Эсперу во время его визита в Монголию преподнесли подарок от руководства страны — семилетнего скакуна. Об этом в четверг сообщило агентство Associated Press.

«Я назову эту прекрасную лошадь Маршаллом в честь генерала США Джорджа Маршалла (инициатора плана экономической помощи европейским странам после Второй мировой войны)», — сказал Эспер.

В Монголии такой подарок является традиционным. По информации Associated Press, до этого лошадей от монгольских властей получали экс-министры обороны США Дональд Рамсфелд и Чак Хейгел и бывший вице-президент Джозеф Байден, которые в разное время посещали эту страну с визитами. Ранее власти Монголии подарили лошадь младшему сыну президента США Дональда Трампа Бэррону. Животное решили назвать Победой. (ТАСС)