Шефу Пентагона в Монголии подарили скакуна

Министру обороны США Марку Эсперу во время его визита в Монголию преподнесли подарок от руководства страны — семилетнего скакуна. Об этом в четверг сообщило агентство Associated Press.

«Я назову эту прекрасную лошадь Маршаллом в честь генерала США Джорджа Маршалла (инициатора плана экономической помощи европейским странам после Второй мировой войны)», — сказал Эспер.

В Монголии такой подарок является традиционным. По информации Associated Press, до этого лошадей от монгольских властей получали экс-министры обороны США Дональд Рамсфелд и Чак Хейгел и бывший вице-президент Джозеф Байден, которые в разное время посещали эту страну с визитами. Ранее власти Монголии подарили лошадь младшему сыну президента США Дональда Трампа Бэррону. Животное решили назвать Победой. (ТАСС)

| 2019-08-08T16:01:39+00:00 8 августа 2019, 18:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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