Шеф молдавского Sputnikа обвинен в мошенничестве

Главе Sputnik Молдова Владимиру Новосадюку предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег через структуры Илана Шора, сообщил сам журналист РИА Новости.

Новосадюк отметил, что на допросе заявил о своей невиновности, его отпустили на 60 дней под подписку о невыезде с возможностью выезда после уведомления властей.

Во время обыска у него дома был изъят мобильный телефон, добавил журналист.

В свою очередь, пресс-секретарь генпрокуратуры Молдовы Эмил Гайтур сообщил РИА Новости, что следственные действия связаны с делом 2015 года о выводе миллиарда долларов из банковской системы страны.

По его словам, Новосадюк не задержан.

В пресс-службе Sputnik в связи с обвинениями призвали дождаться официальных выводов следствия.