«Шазам!» зажжег в Park Cinema

В единственном в Азербайджане зале IMAX, расположенном в кинотеатре Park Cinema Flame Towers состоялся предпоказ долгожданного фантастического боевика с элементами комедии, история подростка Билли Бэтсона – «Шазам!».

Как сообщил # пиар-менеджер Park Cinema Рустам Фаталиев, в широкий прокат картина выходит 4 апреля.

Закрытый показ фильма, помимо звезд, журналистов и блогеров смогли посетить и победители конкурса, который проводился на официальных страницах кинотеатра в соцсетях.

Режиссером супергеройского фильма, основанном на одноименном комиксе издательства DC Comics, стал Дэвид Ф. Сандберг, роли в картине исполнили Закари Ливай, Марк Стронг, Мишель Борт, Адам Броди.

Тинэйджер по имени Билли Бэтсон может превращаться во взрослого супергероя, произнеся магическое слово «Шазам!».

Фильм полон юмора, вот только экшена не так много, как хотелось бы.

Наравне с бакинскими киноманами первыми впечатлениями от «Шазам!» уже успели поделиться и известные критики.

К примеру, журнал Forbes сравнил некоторые элементы «Шазам!» с присущими «фильмам Стивена Спилберга образца 80-х годов», THR восхитился игрой Закари Ливая, который «прекрасно изобразил бестолкового подростка, запертого в теле мускулистого супергероя». «Это определенно стоит вашего времени и денег», — солидарны с коллегами обозреватели агентства AP.

Бюджет «Шазам!» составил 80 000 000 долларов США, но критики уверены, что картина без проблем возьмет эту высоту.

Для Дэвида Ф. Сандберга это уже третий полнометражный кинопроект. 38-летний швед дебютировал в полном метре в 2016 году фильмом «И гаснет свет…», а через год на мировые экраны вышла его картина «Проклятие Аннабель: зарождение зла».

Что касается анонсов, то апрель будет богатым на премьеры, поэтому скучать киноманам в ближайшее время не придется точно.

Параллельно с «Шазам!» стартует «Кладбище домашних животных», 11 апреля на экраны выходит «Хеллбой» и «Миа и белый лев», 18 апреля — «После» и «Миллиард», а 29 состоится премьера еще одной долгожданной новинки: продолжение приключений команды супергероев «Мстители: Финал».