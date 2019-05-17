Шатры добра и милосердия: в центре Баку организован коллективный ифтар

В священный месяц Рамазан фонд Nargis совместно с посольством братской Турции организовал благотворительный проект «Объединяя Девичьи Башни» (Qız Qalasından Kız Kulesinedək).

На Площади Фонтанов установлены три шатра, в которых можно совершить разговение — вечерний прием пищи во время месяца Рамазан.

Всем желающим предлагают сесть за стол, отведать первые и вторые блюда, прохладительные напитки, фрукты, овощи и сладости. Одним словом, полноценный и бесплатный ужин, присоединиться к которому могут все желающие бакинцы и гости города.

Как сообщает #, сегодня — третий и заключительный день коллективного ифтара в центре города.

Важно отметить, что в шатер может зайти любой человек, вне независимого от того, держал он пост в течение дня, или нет.

Считается, что коллективный ифтар — это не просто вечерняя трапеза постящихся после долгого дня, но и возможность познакомиться с мусульманами, получить новые знания и укрепить узы братства в Исламе.

К примеру, вчера, шатры на Площади Фонтанов посетили более 300 людей, среди которых были граждане разного достатка и социального статуса, в том числе студенты и малоимущие люди.

Были и иностранцы, и один из них — иранец Садих Джавиди Саба, футболист азербайджанского мини-футбольного клуба «Араз».

В интервью # он рассказал, что, несмотря на большие физические нагрузки и тренировки, он всегда соблюдает пост и тверд в своих намерениях:

«У нас в Иране коллективные ифтары – повсеместно явление во время священного месяцы Рамазан. Также несколько раз в неделю мечети в Иране устраивают ифтар для малоимущих людей. Мне очень радостно наблюдать, что в Баку организовано такое мероприятие, это акция мира и доброты», — сказал спортсмен.

Жительница Баку Таджиба Бабаева рассказала #, что соблюдает пост уже более двадцати лет.

«Как известно, накормить человека в месяц Рамазан – это большое благодеяние и богоугодное дело. Очень хорошей приметой считается организовать ифтар в присутствии большого количества людей, поэтому многие семьи собирают гостей к вечернему столу или организуют ужины для постящихся», — отметила она.

Бакинец Сади Фатализаде, как и все правоверные мусульмане, совершает намаз и держит пост уже много лет.

«Я радуюсь, когда наступает Рамазан, потому что в это время все мы становимся ближе к Всевышнему. Пост помогает развить в себе выдержку, сострадание, бескорыстие, любовь к ближнему и к Аллаху», — говорит он.

Студент из Гянджи Рамиз Салаев, который присоединился в один из дней к столу коллективного ифтара, рассказал #, что атмосферу, которую он ощутил здесь, сложно описать словами:

«Пост в Рамазан развивает в человеке истинный дух единения и братства, а также осознание равенства перед Аллахом. Это особое и очень важное время для мусульман. Я соблюдаю пост уже несколько лет», — говорит он.