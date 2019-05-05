Шарлиз Терон рассказала о многолетней вражде с Анджелиной Джоли

Американская актриса и модель Шарлиз Терон прокомментировала информацию в СМИ о якобы многолетней вражде с коллегой Анджелиной Джоли, пишет Daily Mail.

Шарлиз Терон отрицает, что они с Джоли много лет враждуют. По ее словам, эта информация появилась после необоснованных заявлений, что она якобы тайно встречается с экс-мужем Джоли Бредом Питтом. Однако актриса уверяет, что уже около 10 лет у нее нет никаких отношений.

«Я практически ее не знаю. Мы не друзья, не тусуемся вместе», — добавила Шарлиз Терон.

Он отметила, что они редко видятся с Джоли и это происходит только на светских мероприятиях, но на них ее коллега мила и приветлива.(Газета.Ru)