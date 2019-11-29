Шарль Мишель получил полномочия главы Евросовета

Глава Евросовета Дональд Туск передал в пятницу в ходе краткой церемонии полномочия руководителя основного политического органа ЕС, в котором представлены лидеры стран союза, своему преемнику, экс-премьеру федерального правительства Бельгии Шарлю Мишелю, сообщает РИА Новости.

Новый председатель Евросовета полноценно приступит к исполнению своих обязанностей с 1 декабря.

Символическая церемония состоялась в парадном холле здания «Европа» в Брюсселе, где проходят европейские саммиты и крупные международные форумы. Политики пожали друг другу руки на камеры, а затем удалились в служебные помещения для передачи дел.

| 2019-11-29T16:30:37+00:00 29 ноября 2019, 20:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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