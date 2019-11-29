Шарль Мишель получил полномочия главы Евросовета

Глава Евросовета Дональд Туск передал в пятницу в ходе краткой церемонии полномочия руководителя основного политического органа ЕС, в котором представлены лидеры стран союза, своему преемнику, экс-премьеру федерального правительства Бельгии Шарлю Мишелю, сообщает РИА Новости.

Новый председатель Евросовета полноценно приступит к исполнению своих обязанностей с 1 декабря.

Символическая церемония состоялась в парадном холле здания «Европа» в Брюсселе, где проходят европейские саммиты и крупные международные форумы. Политики пожали друг другу руки на камеры, а затем удалились в служебные помещения для передачи дел.