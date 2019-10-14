Шансы на выход остаются

Всю последнюю неделю казалось, что жесткий Брекзит уже неизбежен, но к концу ее Лондону и Брюсселю удалось договориться возобновить переговоры и приступить к интенсивным дискуссиям о возможном новом соглашении по выходу Британии из ЕС.

Надежда на достижение договоренности, которая еще в начале недели была призрачной, в последние дни вновь увеличилась. Это следует из публичных заявлений представителей ЕС и из сообщений источников. Накануне о возможности достигнуть соглашения после встречи с британским премьером Борисом Джонсоном сказал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Затем, то же повторил Мишель Барнье, который от имени ЕС ведет переговоры о Брекзите.

А в выходные и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с французским президентом Эмманюэлем Макроном заявила, что Евросоюз и Великобритания находятся в решающей фазе процесса Брекзита. Она отметила, что Франция и Германия еще раз согласуют свои позиции по этому вопросу.

По данным источников информагентств, Британия готова согласиться с тем, чтобы после Брекзита между Северной Ирландией и Республикой Ирландия, входящей в ЕС, не было таможенной границы. Это было одним из требований Евросоюза. Если при этом Великобритания не останется в таможенном союзе с ЕС, теоретически это будет означать, что таможенная граница возникнет между Северной Ирландией и самой Великобританией. Пока неясно, как будет решен этот вопрос в окончательном варианте соглашения.

Ближайший саммит ЕС должен обсудить Брекзит и одобрить любое возможное соглашение 17-18 октября в Брюсселе. Британский премьер не раз заявлял, что стремится к соглашению, но при его отсутствии готов вывести страну из ЕС и без него — к 31 октября. Большинство в парламенте, однако, против этого. Если соглашение не будет достигнуто, а Джонсон откажется просить ЕС об отсрочке Брекзита, Британии грозит конституционный кризис.

Итак, с каждым днем приближается роковая дата — 31 октября, когда Соединенное Королевство должно выйти из состава ЕС. Со сделкой или без сделки? К сожалению, все еще вероятным остается вариант «Брекзита без сделки» (No deal Brexit). Однако этот вариант не только оставляет нерешенными множество технических вопросов, но и провоцирует острые дискуссии внутри общества Британии.

Лидер Лейбористской партии (главных политических оппонентов правящих консерваторов) Джереми Корбин выступает за тесное сближение с ЕС после Брекзита, наряду с гарантиями защиты потребительских, экологических и трудовых стандартов, а также Соглашения Страстной пятницы в Северной Ирландии. Желание Корбина, чтобы Великобритания оставалась в таможенном союзе с ЕС, позволило бы преодолеть острую проблему «ирландской поддержки», которая призвана сохранить открытую границу в Ирландии до тех пор, пока ЕС и Великобритания не смогут договориться о чем-то лучшем. Но евроскептики внутри Консервативной партии опасаются, что это может навсегда связать Великобританию с Таможенным союзом, а их союзники – североирландские протестанты (демократические юнионисты) выступают против таможенной границы, проходящей через Ирландское море, что будет угрожать «единству» Великобритании. В Шотландии избиратели решили остаться в составе Великобритании на референдуме о независимости 2014 года. Но так как большинство шотландцев проголосовало за то, чтобы остаться в ЕС в 2016 году, Национальная партия Шотландии сейчас призывает ко второму референдуму о независимости.

Тупик, который в настоящее время охватывает британский парламентский процесс, принимает форму конституционного кризиса.

Это беспрецедентный кризис, и неизвестно, может ли он вообще быть разрешен путем всеобщих выборов или повторного проведения референдума.