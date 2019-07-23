Шансы «Карабаха» и «Габалы» оцениваются выше чем шансы «Нефтчи»

Букмекерские конторы продолжаю принимать ставки на матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы по футболу, которые состоятся со вторника по четверг.

Как передает azerisport.com, агдамский «Карабах» является фаворитом гостевого матча против ирландского «Дандолка». Ставка на победу подопечных Гурбана Гурбанова принимается из расчета 2,21 к 1, на ничью – 3,28 к 1, на победу хозяев – 3,36 к 1. Вариант «Карабах» не проиграет» имеет коэффициент 1,31 к 1, «ничьей не будет» — 1,33 к 1, «Дандалк» не проиграет» — 1,66 к 1.

Букмекеры не уверены в том, что обе команды сумеют забить (2,2 к 1 против 1,736 к 1). Также нет уверенности в том, что матч будет голевым – вариант «больше 2,5» имеет коэффициент 2,48 к 1, а «меньше 2,5» — 1,56 к 1. Самый вероятный счет, по мнению букмекеров, 1:0 в пользу азербайджанского клуба — 5,5 к 1. На втором месте – «1:0» в пользу «Дандолка» (7 к 1), на третьем – «0:0» (7,9 к 1).

В целом, шансы на квалификацию рассматриваются так: «Дандолк» — 3,5 к 1, «Карабах» — 1,3 к 1.

Тем временем, шансы «Нефтчи» в первом матче против тульского «Арсенала» во втором квалификационном раунде Лиги Европы рассматриваются не так высоко (6,1 к 1 против 4,74 к 1 на ничью и 1,47 к 1 на «Арсенал»). Вариант «Нефтчи» не проиграет» имеет коэффициент 2,68 к 1, «ничьей не будет» — 1,18 к 1, «Арсенал» не проиграет» — 1,115 к 1.

Букмекеры также не верят в то, что обе команды забьют – 2,2 к 1 против 1,736 к 1. Матч обещает быть голевым – 1,89 на «больше 2,5» против 1,94 на «меньше 2,5». Самый вероятный счет – 1:0 и 2:0 в пользу хозяев (5 к 1), затем следует 2:1 (6,5 к 1) и 1:1 (7 к 1).

Шансы команд на выход в третий раунд выглядят так: «Нефтчи» — 2,94 к 1, «Арсенал» — 1,40 к 1.

Тем временем, «Габала» является хоть и не явным, но фаворитом матча с тбилисским «Динамо» (2 к 1 против 3,52 на ничью и 3,68 к 1 на гостей). Вариант «Габала» не проиграет» имеет коэффициент 1,27 к 1, «ничьей не будет» — 1,29 к 1, «Динамо» не проиграет» — 1,81 к 1.

Букмекеры, в принципе, рассматривают вариант того, что обе команды забьют – 1,84 к 1 против 2,056 к 1. При этом, слишком голевым матч быть не должен («больше 2,5» — 2,06 к 1, «меньше 2,5» — 1,79 к 1). Самые вероятные результаты – 1:0 (5,5 к 1), 2:1 – 7 к 1, 2:0 – 7,5 к 1.

Шансы команд на квалификацию : «Габала» — 2,03 к 1, «Динамо» — 1,78 к 1.