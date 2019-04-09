Шанс Эрдогана на турецкий гамбит

После муниципальных выборов 31 марта турецкая демократия оказалась перед серьезным испытанием.

Несмотря на то, что «Союз Республики» — альянс правящей партии Справедливости (ПСР) с партией Националистического движения (ПНД) в целом завоевал 53 процентов голосов избирателей по стране, и, победил в большинстве муниципалитетов, в 8 из 12 крупных городов в борьбе за пост руководителей лидируют кандидаты от оппозиционной Народно-Республиканской партии (НРП).

Драматическая борьба развернулась за пост главы самого большого города и промышленного центра страны – Стамбула.

Ставки в политическом сражении за Стамбул были настолько велики, что ПСР выдвинула де-факто второго человека этой политической силы Бинали Йылдырыма, который ради участия в выборах мэра подал в отставку с должности спикера Великого национального собрания Турции.

Казалось бы выдвижение этого тяжеловеса турецкой политики обеспечит ПСР уверенную победу. Однако результаты оказались совсем иными. При этом после закрытия избирательных участков Йылдырым уверенно лидировал и разрыв между ним и оппозиционным кандидатом Экремом Имамоглу составлял 8 процентов, и кандидат от ПСР даже объявил свою победу.

Но после обработки результатов со всех избирательных участков кандидаты набрали почти поровну голосов.

Более того, вперед с преимуществом в 0,2 процентов голосов вышел Имамоглу. Этот результат можно считать сенсационным. Ибо Имамоглу по сути новичок в турецкой политике и до сих пор отличился только умелой работой на посту главы муниципалитета одного из районов Стамбула.

Для ПСР и президента Реджепа Таййипа Эрдогана такой результат вызвал эффект холодного душа.

В турецкой политике бытует устоявшееся мнение – «кто правит Стамбулом, тот правит Турцией». С другой стороны, 25 лет назад сам Эрдоган будучи оппозиционером также неожиданно выиграв на выборах за пост мэра Стамбула начал свое триумфальное восхождение на политический олимп Турции. Для Эрдогана потеря Стамбула может означать таким же образом начало конца политической карьеры. Возможно эта одна из причин того, что ПСР не хочет мириться с потерей Стамбула. Партия сразу же потребовал пересчета недействительных бюллетеней.

Сначала были пересчитаны такие бюллетени в 19 избирательных округах, потом еще пяти и после всего этого Имамоглу все равно опережает соперника на 15 тысяч голосов.

Потом зазвучали предложения пересчитать все бюллетени в Стамбуле. И в конечном итоге ПСР и лично Эрдоган фактически потребовали от ЦИК отменить результаты выборов в Стамбуле, что означает проведение новых выборов.

В ПСР считают, что «нарушения в Стамбуле носили «системный характер» и у кандидата этой партии были «украдены голоса».

Как заявил Эрдоган, нарушения в Стамбуле были «не единичные», а системные. «Мы видим, что организация действует и совершает преступления. Граждане настаивают, чтобы их права были соблюдены полностью. И наша обязанность их защитить. Есть доказательства с камер, другие доказательства», — сказал он, подчеркнув, что речь идет о краже голосов на избирательных участках.

«В Стамбуле 10 млн избирателей, и кто-то заявляет, что он выиграл, имеет непонятное преимущество всего лишь в 14 тыс голосов – это никого не удовлетворит. Однако окончательно решение должен принять ЦИК», — заявил Эрдоган.

Конечно, сокращение после пересчета недействительных бюллетеней разрыва в количестве поданных за Имамоглу и Йылдырыма голосов на более чем 10 тысяч вызывает вопросы. Однако в масштабах 16-миллионного мегаполиса это не составляет и сотой доли процента. С другой стороны, на кону доверие, в целом к избирательной системе Турции и самой турецкой демократии всегда являвшейся образцом в мусульманским мире. Ведь, ПСР и лично Эрдоган до сих пор отвергая инициативы оппозиции всегда ссылались на то, что их власть легитимна, и, она вправе принимать единолично решения даже несмотря на победы на выборах с небольшим перевесом голосов, мотивируя это принципами демократии.

Сейчас же утверждая о «массовой краже голосов», они подрывают авторитет избирательных администраций. Ведь, еще год назад те же избирательные администрации признали победы Эрдогана и ПСР на парламентских выборах и президентских выборах. Что же теперь случилось?

Конечно, власть используя административные ресурсы может надавить на ЦИК, и добиться отмены результатов выборов. Аресты в связи с нарушениями уже начались. Эрдоган заявил, что нарушениями будет заниматься прокуратура. Оппозиция усмотрела в этом запугивание избирательных комиссий Стамбула и Высшего избирательного органа.

Возможно, определенные силы в турецкой власти добиваясь отмены выборов намеренно хотят спровоцировать оппонентов на уличные протесты «в защиту голосов» и потом легитимизировать силовые меры против лидеров оппозиции. Конечно, в тактическом плане ПСР и Эрдоган могут выиграть время, ослабить оппозицию и через некоторое время на новых выборах обеспечить победу кандидату правящей партии.

Однако с точки зрения долгосрочных интересов страны такой сценарий может иметь негативные последствия. Во-первых, отмена результатов волеизъявления народа, вызовет шквал критики на Западе. Этим непременно воспользуются те политические круги на Западе, которые не желают усиления роли Анкары в мировой политике. Изменение правил игры на выборах «по ходу» процесса будет плохим сигналом для иностранных инвесторов, которые усомнятся в действенности правовых механизмов в Турции.

Либеральная часть бизнес-элиты Турции также предпочтет и дальше выводить капиталы за рубеж из-за экономических и политических рисков. И без того просевшая лира может еще больше обрушиться, усугубит экономические и социальные проблемы страны. Ведь собственно причиной успеха оппозиции в крупных городах на нынешних выборах стали финансовые трудности, жесткий курс правительства в последние годы против медиа и институтов гражданского общества, критикующих власть. То есть протестные настроения никуда не исчезнут и через некоторое время могут оформиться в общее оппозиционное движение, объединив всех противников власти.

В нынешней ситуации наиболее разумным поведением турецкой власти стало бы соблюдение до конца правового процесса, не препятствование административными методами победе оппозиционного кандидата. При этом власть может сохранить легитимные козыри ограничения действий оппозиционного мэра Стамбула. Дело в том, что в городском собрании большинство получили представителя Альянса «Союз Республики», сформированного ПСР и ПНД. Он будет обладать решающим словом при формировании городского бюджета и мэру постоянно придется искать компромиссы с большинством в городском собрании.

С другой стороны, в условиях экономического кризиса, который еще не скоро удастся преодолеть в самом большом городе Турции власть за проблемы в стране будет разделять ответственность с оппозицией – ведь кандидаты от НРП победили также в столице – Анкаре, крупнейших городах – Измире, Анталье, Мерсине и др.

Наконец, признав победу оппозиции ПСР и Эрдоган заручатся серьезным аргументом против своих критиков, обвиняющих турецкое руководство в авторитаризме. Таким образом, выражаясь шахматной терминологией Эрдоган может перевести ситуацию в турецкий гамбит — уступив тактически получить преимущество на стратегическую перспективу.

В Азербайджане с пристальным интересом отслеживают события в Турции и надеются на то, что братская страна с честью выдержит этот экзамен на демократию. Кто бы ни был во власти в Турции Азербайджан будет уважать волю народа этой страны. Главное чтобы страна вышла из этого политического кризиса еще более сильной, уверенной и демократичной.

P.S. Когда материал готовился к выпуску, поздно ночью пришло сообщение о том, что ЦИК Турции отвергла претензии ПСР по пересчету всех бюллетеней в Стамбуле.