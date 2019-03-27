Шамкир вновь готов принять звезд мировых шахмат

30 марта в Шамкире стартует супертурнир «Shamkir Chess», посвященный памяти азербайджанского шахматиста Вугара Гашимова.

В турнире XXII категории примут участие лучшие гроссмейстеры планеты: чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, 2845), Динг Лирен (Китай, 2812), Аниш Гири (Голландия, 2797), бывший чемпион мира Вишванатан Ананд (Индия, 2779), Александр Грищук (Россия, 2771), победитель Кубка мира Сергей Карякин (Россия, 2753), бывший чемпион мира по версии ФИДЕ Веселин Топалов (Болгария, 2740), Давид Навара (Чехия, 2739), а также хозяева доски Шахрияр Мамедъяров (2790) и Теймур Раджабов (2756).

Открытие турнира, организованного министерством молодежи и спорта Азербайджана, SOCAR и национальной федерацией, пройдет 30 марта в Центре Гейдара Алиева в Шамкире. Турнир финиширует 9 апреля.

Напомним, что победителями предыдущих розыгрышей турнира становились Магнус Карлсен (трижды) и Шахрияр Мамедъяров (дважды).