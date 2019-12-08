Шаман Габышев вновь отправился пешком в Москву

Якутский шаман Александр Габышев возобновил пеший поход в Москву, который в сентябре прервали правоохранительные органы. «Мы на связи с людьми из отряда Габышева. Сегодня около пяти утра его сторонник Ворон рассказал о то, что Габышев вышел с двумя людьми и четырьмя собаками и возобновил поход», — сообщил в воскресенье, 8 декабря, «Интерфаксу» координатор организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников.

Он также отметил, что Габышеву до сих пор не было предъявлено обвинение, а действие меры пресечения в виде подписке о невыезде завершилось. «В настоящий момент он не ограничен никакими мерами», — добавил Прянишников.

Информацию об отмене подписки о невыезде в отношении Габышева подтвердила его адвокат Ольга Тимофеева. По ее словам, обвинение Габышеву не было предъявлено в установленный срок, поэтому мера пресечение утратила действие.

Весной 2019 года Александр Габышев вышел пешком из Якутска в Москву, чтобы в 2021 году «изгнать Путина». Из 8 тысяч километров ему удалось пройти около 3 тысяч. 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области шамана задержали, его подозревают в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. По версии следствия, в высказываниях Габышева «содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ».