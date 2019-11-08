Шахтеров в Германии удалось спасти

Полиция немецкого Галле сообщила, что все люди, заблокированные в результате произошедшего в пятницу взрыва на шахте в Тойчентале, доставлены на поверхность.

«Всех людей удалось спасти», — сообщается в Twitter полиции.

Ранее издание Mitteldeutsche Zeitung со ссылкой на полицию сообщило, что на шахте в Тойчентале, расположенном в немецкой земле Саксония-Анхальт, произошел взрыв. Сообщалось, что в результате ЧП оказались заблокированы около 35 человек, однако они находились в «безопасном укрытии».

По данным телеканала MDR, под землей оказались в общей сложности 37 шахтеров, двое из них в результате происшествия получили ранения. Один из пострадавших является гражданином Польши. Пострадавшие были доставлены в больницу, состояние одного из них оценивается как тяжелое. (РИА Новости)