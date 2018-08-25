Шахрияр Мамедъяров: «Не понимаю, как я мог сделать такой ход»

В Сент-Луисе (США) прошел шестой тур Кубка Синкфилда, в котором принимает участие азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров. Наш гроссмейстер сыграл вничью с прошлогодним победителем турнира – Максимом Вашье-Лагравом.

Отметим, что Кубок Синкфилда является четвертым турниром коммерческой серии «Grand Chess Tour».

Результаты остальных партий тура: Фабиано Каруана (США) – Сергей Карякин (Россия) — 1:0, Хикару Накамура (США) – Левон Аронян (Армения) — 0,5:0,5, Александр Грищук (Россия) – Магнус Карлсен (Норвегия) — 0,5:0,5, Уэсли Со (США) – Вишванатан Ананд (Индия) — 0,5:0,5.

Турнирная таблица: Каруана – 4, Мамедъяров, Аронян, Карлсен, Грищук, Каруана – по 3,5, Вашье-Лаграв, Ананд – по 3, Со – 2,5, Накамура – 2, Карякин – 1,5.

После Мамедъяров прокомментировал свою ничью с Вашье-Лагравос:«Я не знаю, почему так сыграл. Это был очень плохой, фантастически плохой ход. Не понимаю, как я мог его сделать».

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