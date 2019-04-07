Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов сыграют белыми фигурами

Сегодня, 7 апреля, состоятся встречи 6-го тура супертурнира ShamkirChesss 2019, посвящённого покойному азербайджанскому гроссмейстеру Вугару Гашимову.

Как передаёт Report, азербайджанские шахматисты Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов будут играть белыми фигурами. Мамедъяров встретится с китайцем Дином Лиженем, а Раджабов — с болгарином Веселином Топаловым.

Отметим, что после 6-го тура турнирную таблицу с 4 очками возглавляют Магнус Карлсен и Сергей Карякин. Вишванатан Ананд, Давид Навара, Дин Лижэнь, Александр Грищук, Веселин Топалов и Теймур Раджабов каждый с 3 очками делят 3-8 места. Шахрияр Мамедъяров и Аниш Гири с 2 очками каждый занимают 9-10 места. Состоящее из 9 туров соревнование завершится 9 апреля.

ShamkirChess 2019

VII тур

Давид Навара (Чехия) — Сергей Карякин (Россия)

Магнус Карлсен (Норвегия) — Аниш Гири (Нидерланды)

Вишванатан Ананд (Индия) — Александр Грищук (Россия)

Теймур Раджабов (Азербайджан) — Веселин Топалов (Болгария)

Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) — Дин Лижэнь (Китай)