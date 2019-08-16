Шах и мат: нужен ли в школе такой предмет как шахматы?

В России с этого учебного года в школьную программу будет введен новый предмет – шахматы. Первоклассники будут изучать его 33 часа, а учащиеся 2-4 классов – 34. Многие специалисты считают, что эта дисциплина поможет детям научиться принимать правильные решения, будет способствовать развитию логического мышления. Другие полагают, что в преподавании шахмат в средних учебных заведениях нет необходимости, ведь школьное время не резиновое.

В нашей стране неоднократно поднимали вопрос о том, чтобы внедрить эту дисциплину в школы, но дело в итоге ничем не закончилось. Об этом «Зеркало» рассказал эксперт в области образования Надир Исрафилов. По его словам, все-таки не стоит делать шахматы отдельным предметом. Это, как отмечает Н.Исрафилов, не то, без чего нельзя обойтись, в отличие, скажем, от математики. А вот в качестве факультатива шахматы могли бы заинтересовать определенный процент учащихся.

«Но все должно быть на добровольной основе, а не на обязательной. Есть страны, в которых сильны шахматные традиции, скажем, Индия. Но в школах этих стран шахматы не преподают. Согласно учебному плану на факультативные занятия выделяется определенное количество часов, и школа может сама решить, какие предметы изучать в качестве необязательных. Одно время шли разговоры о том, чтобы внедрить в школы такой предмет как «мультикультурализм». Особенно часто это обсуждалось в год мультикультурализма в Азербайджане. В вузах его преподают, но в школах он ни к чему, так как в той или иной степени его изучают в рамках других школьных дисциплин»,–говорит он.

По словам нашего собеседника, были предложения сделать отдельными предметами экологию, основы полового воспитания, но правильнее и их изучать в качестве необязательных. Сейчас у школьников и без того очень насыщенная программа, и эти предметы в нее, как считает Н.Исрафилов, добавить не получится да и не нужно.

«На сегодняшний день много разных кружков, секций, на которых дети могут изучать то, что им интересно»,– говорит он.

Что касается преподавания в школе религии, то эксперт полагает, что такой предмет необходим. По словам Н.Исрафилова, если люди будут разбираться в религии, то будет меньшая вероятность того, что они станут религиозными фанатиками, попадут под влияние религиозных сект. Этот вопрос обсуждается уже лет 20. Но нужно изучать не какую-то конкретную религию, а давать школьникам информацию обо всех мировых религиях.

«У ислама, христианства, и иудаизма общие корни. Нельзя изучать одну религию, и игнорировать при этом другие в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране. Какое-то время назад в Азербайджане бы открыт исламский университет, но его открытие себя не оправдало, и вместо него был открыт институт теологии. Теология – это научное обоснование религии, и это учебное заведение готовит профессиональные кадры, которые, в частности, могли бы преподавать религию в школах. Но пока Министерство образования решило, что достаточно преподавать религию в рамках предмета «Знание жизни» в более широком формате»,– сказал эксперт

Н.Исрафилов отметил, что в некоторых странах в школах преподают этикет, и это важная наука, которая учит как вести себя в обществе. Где-то преподают этику, эстетику.

«Но в нашей стране, повторюсь, школьная программа и так довольно тяжела для детей, и нагружать их еще больше не стоит. Тем более, что после школьных занятий многие занимаются музыкой, танцами, иностранными языками, спортом. Кстати, о спорте… Например, в США перспективных молодых спортсменов освобождают от платы за обучение в колледже или в университете. И нам,– считает эксперт,– нужно подумать о стимулировании тех школьников, которые добиваются успехов в спорте, в тех же шахматных турнирах».

Сейчас преференции имеют только победители всемирных и республиканских Олимпиад, которые могут поступать в вузы вне конкурса. Но, как говорит Н.Исрафилов, было бы справедливо, если бы те, кто окончили школу с золотой медалью, также имели возможность поступать в вузы вне конкурса.

«То, что они окончили школу с золотой медалью, говорит о том, что за этим стояли годы усердной учебы, и стоит поощрять подобное. Кстати, на мой взгляд, нужно вернуть практику выдачи школьникам серебряных и бронзовых медалей, существовавшую в советское время»,– сказал эксперт.