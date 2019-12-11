Шагнуть в Стокгольм: в Баку проходит выставка Ирады Асадовой

Писатель Александр Хакимов, специально для «Зеркало»

Признаюсь, я давно мечтаю побывать в Стокгольме. Но пока как-то не удается.

И тут я узнаю, что в Leyla Khazari Art Gallery открывается фотовыставка «Dreams About Stockholm» («Мечты о Стокгольме»). Чем не повод посетить Стокгольм хотя бы таким образом? Тем более, что автором фотографий является Ирада Асадова – человек, которого я много лет знаю как журналиста, но практически не знаю как фотографа! Интересно ведь, не так ли?

Посетителей пришло немало, большей частью — люди искусства, среди них и знаменитости. С приветственной речью выступил посол Швеции в Азербайджане Кристиан Камилл.

По его словам, Ирада побывала в Стокгольме ровно год назад, в канун Рождества, и это сильно осложнило ее работу как фотографа: столица Швеции, как вы понимаете, город северный, погода там по большей части хмурая, да еще и в пору зимнего солнцестояния темнеет рано… Так что успевай водить объективом. В чем Ираде повезло, с улыбкой сказал посол, так это в том, что буквально в последний день ее пребывания в Стокгольме выпал снег…

Затем выступил куратор выставки Рустам Гусейнов, сам, между прочим, великолепный фотограф, и сделал ряд профессиональных замечаний. Рассказал также, как тщательно и с каким энтузиазмом готовилась экспозиция. После чего посетители разбрелись по залу, рассматривая работы.

Фотографии мне понравились. Стало очевидным, что никакие сложности погоды не помешали Ираде создать своеобразный рассказ о шведской столице. Причем всесторонний рассказ! Многое нашло свое отражение на снимках.

Архитектура – дома современные и дома старинные, свидетели многовековой и сложной истории страны… Суда и яхты – ну конечно, ведь Стокгольм город портовый, и нынешние корабли – это своеобразные «потомки» драккаров, на которых отплывали за тридевять морей отважные викинги… Заснеженные парки и аллеи, красивые, как в сказке… Люди, люди – возящие детишек на санках по снегу, раскатывающие на велосипедах… спортивная нация, закаленная, крепкая… Памятники знаменитым людям – например, всемирно известной писательнице Астрид Линдгрен, «маме» Карлсона и его друга Малыша, Пеппи-Длинного Чулка, юного Кале-сыщика, бродяги Расмуса, Мио и многих других героев, знакомых детям всей планеты…

И серия снимков, сделанных ночью: узкие улицы и высокие дома, огни фонарей и свет в окнах, блестящий от дождя асфальт и трамвайные рельсы, и сами трамваи, нарядные, освещенные изнутри, словно аквариумы с рыбками-пассажирами… Какие-то нереальные, космические картинки!

Все это – Стокгольм…

В совокупности «фоторассказ» Ирады Асадовой создал у меня впечатление, будто я, перешагнув порог Leyla Khazaru Art Gallery, шагнул прямо в Стокгольм. Побродил по нему, зимнему, очнулся и вернулся обратно в Баку…

Впрочем, как гласит древняя мудрость, — лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Посему очень советую посетить выставку и вынести из нее свои собственные впечатления. Выставка работает по 13 декабря включительно.

По общему убеждению посетителей, Ираду можно поздравить с явной удачей. Я искренне порадовался за коллегу: вот и еще одна грань ее таланта открылась миру!

За свое пребывание в Стокгольме благодарю Лейлу Хазари, Кристиана Камилла, Ираду Асадову и Рустама Гусейнова. Уверен, меня поддержат все посетители.

Новых удач!

От редакции: Коллектив # присоединяется к поздравлениям и желает Ираде Асадовой новых творческих успехов!