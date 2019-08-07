Сфальсифицированная «новая реальность» России

8 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. В результате 8-дневной войны были оккупированы неразделимые части Грузии — Абхазия, Цхинвал и Южная Осетия.

Как говорится в пресс-релизе посольства Грузии в Азербайджане, несмотря на все попытки официального Тбилиси и международного сообщества за эти 11 лет, Россия продолжает свои незаконные и провокационные действия, что в свою очередь с каждым годом еще больше усугубляет безопасность, права человека и гуманитарное положение в оккупированных регионах.

«Россия до сих пор не выполняет договор о прекращении огня, подписанный 12 августа 2008 года при посредничестве США. Наоборот, Москва усиливает военное присутствие на оккупированных территориях Грузии. Помимо того, Москва предпринимает попытки захватить Абхазию и Цхинвали. Продолжительные провокации, например, колючая проволока, незаконные аресты, дискриминация по этнической принадлежности, покушение на жизни людей, ограничение свободы передвижения, запрет на получение образования на родном языке и многое другое — все это является тяжелым грузом для людей, столько лет проживающих в условиях войны и конфликта», — отмечается в документе.

В то же время, Россия активно пользуется гибридными инструментами, распространяет информацию, которая выгодна ей, и, подтасовывая историю, пытается создать «новую реальность». «Правительство Грузии высоко ценит поддержку, признание территориальной целостности мировым сообществом, веру в то, что этот конфликт будет решен мирным путем», — говорится в пресс-релизе.

Грузинская сторона обращается к мировому сообществу и просит объединить усилия, чтобы устранить негативные последствия войны и решить российско-грузинский конфликт мирным путем, на основе международного права. «Грузия в очередной раз призывает Россию прекратить свои незаконные действия на территории Грузии, выполнить свои международные обязательства, изменить свое решение о признании так называемой «независимости» оккупированных территорий Грузии и выполнить условия договора о прекращении огня от 2008 года, подписанного при посредничестве Европейского Союза», — отмечается в сообщении дипмиссии.