Съезд начала транзита власти

Время берет свое. Так или иначе, но в Кремле и его окрестностях все чаще задумываются о неизбежном транзите власти. Это только кажется, что 2024 год далеко. Ничего подобного и оглянуться не успеют как упадет последний лист календаря.

В свое время перед первой рокировкой с Медведевым Путин обещал, что свое место в строю он найдет. Нашел без большой выдумки. Устроил вторую рокировку и очередные десять лет у власти. Однако снова приходится решать все тот же давно известный и всегда неочевидный вопрос о том, как уйти, чтобы остаться. Самое главное, что общего алгоритма такого действия нет и никто не гарантирует, что все пройдет off without a hitch — без сучка и задоринки. Вон боливийский президент Эво Моралес думал, что осчастливил народ и был настолько уверен в своей победе, что решил изменить конституцию и получить индульгенцию на вечное правление. Кто бы мог подумать, что народ возмутится, армия и полиция перейдут на его сторону и придется бежать в Мексику на присланном самолете.

Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев вроде бы решил проблему транзита, но как оказалось не в полной мере. Так что задача до конца не решена и сложности постоянно дают о себе знать.

У Владимира Путина положение тоже не самое простое. Есть необходимость обставить дело внешне самым законным образом, чтобы все эти западные законники не имели никаких оснований для придирок. Российский президент очень хочет вернуться в клуб G7, а без юридически правильного транзита власти это будет практически невозможно.

Остается только один путь — изменение конституции и выделение в ней для Путина какой-то должности на вершине государственной пирамиды. Возникшая было идея включения Беларуси и создание нового государства с новой должностью президента оставлена по многим причинам. Не хочет бацько Лукашенко, да и народ в Беларуси не в восторге.

Изменение в конституции требуют соответствующего большинства в Государственной думе. Сейчас такое количество голосов — 343, у власти есть, но сейчас вносить такие коррективы как-то не ко времени. В 2021 году очередные выборы, а до них в 2020 будут выбирать в регионах местные законодательные собрания и губернаторов. Вот к ним и начали готовиться.

Этой проблеме в значительной мере был посвящен XIX съезд партии «Единая Россия» (ЕР). Последние местные и губернаторские выборы показали, что партия власти у многих вызывает аллергию. Ситуация в стране явно не блестящая. Протесты ширятся и, как в Шиесе Архангельской области, принимают затяжной характер. Шестой год экономика находится в рецессии и выход из нее не просматривается. Народ раздражен падением уровня жизни, коммунальным неблагополучием, экологическими проблемами, всевластием чиновников. Все это отражается на рейтинге партии власти, что не могут скрыть даже подогнанные под ответ методики обработки результатов социологических опросов ВЦИОМ.

В 2011 году в разгар московских протестов рейтинг ЕР составлял 43%, а на 17 ноября по данным все тех же прокремлевских социологов только 32,6%. Если такое положение сохранится, то конституционное большинство не вырисовывается.

Этой проблеме посвятили свои выступления на съезде президент Владимир Путин и формальный лидер партии, премьер-министр Дмитрий Медведев.

Путин изменил своей тактике некоторого дистанцирования от партии и выступил на ней с речью, продолжавшейся чуть более часа. Больше на съезде ему делать было нечего, и он его покинул.

На повестке дня обновление партии. Глава государства призвал быть ближе к людям. Поэтому необходимо консолидировать общество «для долгосрочного движения вперед». Как считает президент, статус правящей партии обязывает не «править», а «служить» народу. Одновременно прозвучало предостережение от популизма. «У вас нет морального права прикрыться популизмом. Словоблуды-конъюнктурщики, приставшие к статусу правящей партии, если что, сдадут ее и страну сдадут». Намек на судьбу КПСС и Советского Союза более чем прозрачный.

Второй наказ от президента — быть ближе к людям, помогать им и защищать. «Старайтесь поднимать острые вопросы, решать их своими силами, не дожидаясь «прямой линии», терзать (чиновников — авт.), трясти их, добиваться решения».

Из речи президента вытекало, что все недовольство людей от чиновников на местах. Как не вспомнить вождя всех народов товарища Сталина. Когда проводимая коллективизация столкнулась с ожесточенным сопротивлением, он выступил со статьей «Головокружение от успехов». Оказывается, что во всем виноваты кадры на местах, допускающие перегибы и дискредитирующие линию партии на так называемую добровольную коллективизацию. Заодно удар был нанесен по сторонникам Бухарина обвиненных в правом уклоне.

Все, как и раньше. На съезде партия заявила, что готова к чистке рядов и привлечению в ее ряды новых лиц. Один шаг до ленинского призыва в партию, когда в нее хлынули конъюнктурщики и карьеристы. Впрочем, этого добра в ЕР и так хватает.

Очень интересно получается. Среди делегатов съезда достаточно много тех самых чиновников, которых призывают трясти и терзать. Вплоть до самого высокопоставленного — премьер-министра Дмитрия Медведева.

По большому счету ЕР является партией чиновников. Как они будут терзать сами себя остается загадкой. Технологической и политической. Если из партии вытащить этот краеугольный камень, то что от нее останется. И снова вспоминается технология товарища Сталина. В жертву будут приносить мелких чиновников, которых не жалко. Кого уволят, кого привлекут, народу же покажут терзания и тряску по местному телевидению.

Однако тут есть проблема. Если такие движения примут большой масштаб, то мелочь быстро переведется и мало найдется тех, кто захочет занять должность с такой перспективой. Тем не менее, есть надежда, что до выборов 2021 года такой рыбешки хватит, а там хоть трава не расти.

Кроме того, подобные призывы обращены к внепартийной аудитории. Вроде бы власть и партия знают, что в стране проблемы. И их вроде бы будут решать. Никто этого не сделает. Ни Навальный, ни другие оппозиционеры. Нет у них для этого возможностей, а вот у ЕР они есть и будут использованы. Насколько хватит таких пропагандистских иллюзий сказать трудно. Да на очень долго и не нужно. До выборов всего ничего.

Голосование на местных выборах, особенно в Москве, было провальным для ЕР. Тогда партийные кандидаты шли как самовыдвиженцы, что мало помогло. Вот почему премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал практику идти на выборы самовыдвиженцами и посоветовал членам партии выйти из «Единой России», если они собираются баллотироваться таким образом.

Для подготовки к выборам в составе центрального исполкома партии создан проектный офис. Руководить его работой будет секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак. По его словам, к моменту старта избирательной кампании офис преобразуется в избирательный штаб.

Очевидно, что нет полной уверенности в том, что даже с помощью административного ресурса ЕР получит в будущей Государственной думе конституционное большинство. При нынешних раскладах ЕР может рассчитывать на 115-120 мандатов по спискам и тогда нужно выиграть в 195 округах, что практически невозможно.

Если ситуация в экономике не изменится или даже ухудшится, то проблема транзита существенно осложнится. Тем не менее, съезд ЕР показал, что ни на какие существенные изменения российская власть идти не намерена. Все косметические перемены призваны все оставить на своих местах.

Крышка котла завинчивается все сильнее, поэтому и взрыв будет очень сильным. Однако бризантность ситуации в Кремле замечать не хотят. Надеются, что на их век хватит. Чем заканчиваются подобные иллюзии из собственной истории России хорошо известно.