«Севилья» выйдет на матч с «Карабахом» полурезервным составом

Испанская «Севилья» обнародовала состав на матч с «Карабахом», который состоится в V туре группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, в список не вошли такие ведущие игроки, как Хесус Навас, Эвер Банега, Нолито, Фернандо Режес, Серхио Регилон и Люк де Йонг.

Заявленный на встречу состав следующий: Томаш Ватслик, Серхио Гомес, Лукас Окампос, Даниэль Карричо, Руну Лопес, Мунас Даббур, Мунир, Жьюл Кунде, Яссин Буну, Хавьер Эрнандес (Чичарито), Алехандро Позо, Неманья Гудел, Серхио Эскудеро, Оливер Торрес, Франко Васкес, Жозе Мена, Брайан Гил и Фелипе Чакартеги.

Напомним, что матч состоится сегодня на стадионе «Ramon Sanjes Pishuan» в 00:00 по бакинскому времени.