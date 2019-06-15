Северо-запад Узбекистана накрыла пыльная буря

Оперативные отряды МЧС Узбекистана устраняют последствия пыльной бури, прошедшей накануне вечером в Нукусе, столице автономии Каракалпакстан на северо-западе страны, сообщил РИА Новости в субботу представитель министерства.

По данным МЧС, 14 июня с 20.32 до 20.38 (19.32 до 19.38 по бакинскому) в Нукусе была зафиксирована пыльная буря с порывами до 23 метров в секунду. Пользователи социальных сетей продолжают размещать фото и видео стихии, которая срывала крыши со зданий в городе.

«Оперативные отряды сегодня продолжают работу по устранению последствий бури, расчистке улиц от кусков упавшей кровли и демонтажу свисавших со зданий конструкций крыш, а также поваленных деревьев и повреждённых машин. Данных о пострадавших и погибших нет», — сказал представитель МЧС.