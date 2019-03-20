Северный ветер в южном городе: даешь чемпионат по оплеухам!

В последнее время в южном городе все сильнее дули северные ветра. То тебе частушечник Димати открывает сеть пунктов быстрого поедания «сочных и вкусных» бутербродов. То Жорик Плебс задумал украсить южный город, свыше 90% которого были мусульманами, сетью наливаек с поэтическим названием «Стакан бухла». Культурная экспансия с Севера, что и говорить, перла со страшной силой.

Этому не мог не радоваться Гезягирян Подхалимов. Он был в свое время большим сторонником западной демократии, но суровые жизненные реалии принудили Подхалимова возлюбить совсем иные ценности. Он стал ярым пропагандистом ухи, балалайки, рюмки водки и оправдания страны-агрессора. Сам чуть было на украденный полуостров не махнул, да вовремя одернули его.

В итоге, Гезягирян радовался всему балалаечному и северному, сидя в южном городе, но откладывая на черный день в зеленых купюрах единственной в мире сверхдержавы. Он все думал о том, как бы углубить и расширить культурное присутствие северной страны в южном городе. И тут ему на глаза попалась новость из славного города Черноярска. Там, оказывается, триумфально закончился очередной чемпионат по «спортивным пощечинам».

Оказывается, согласно правилам этого всесторонне важного, физически и интеллектуально развивающего турнира, двое мужчин поочередно лупят друг друга по щекам открытой ладонью. Тот, кто нарушил правила, оказался в нокауте или не захотел продолжать — выбывает. Ну, прямо, как в известном предупреждении на пляже: «Кто в море утонет — тот больше плавать не будет».

Данное сообщение возбудило Подхалимова. Его ноздри вздулись, лысина покрылась испариной, очки запотели и он едва не воспарил к потолку, аки Карлсон, который живет на крыше. Он уже представил себе экспорт этой забавы в южный город. Осталось только понять, с какой категории лиц лучше начать это первенство?

Безусловно, жители южного города с радостью посмотрели бы на то, как хлестают друг друга по щекам здешний парламентарии. К примеру, большим успехом пользовался бы тот народный избранник, который бы отвесил пару смачных оплеух Рады Хаджабли. Более того, простые учителя, которых сей народный избранник отправлял на стройку подрабатывать, также с радостью приняли бы участие в этом состязании.

Или же местные нувориши. О, их поединок в чемпионате по отвешиванию друг другу пощечин, был бы для жителей южного города тем самым зрелищем, коим можно было бы на весьма длительное время компенсировать дефицит хлеба. Но, Подхалимов прекрасно знал местные реалии и понимал, что народным чаяниям не суждено будет реализоваться.

Поэтому, куда реалистичнее выглядело бы соревнование по «спортивным пощечинам» среди рядовых граждан южного города. Главное — красиво эту идею преподнести. К примеру, как меру по увеличению интереса к городу со стороны туристов. Есть, мол, в Испании коррида, так пусть и у нас будет первенство по оплеухам — туристам будет интересно.

Можно было еще и преподнести это действо, как очередной шаг на пути к демократии и свободе слова. Вот, мол, господа из «Хьюман райтс вот» и прочих «Фридом хауосов», поглядите, каких высот достиг южный город в искусстве полемики, в мастерстве аргументации в полемике с оппонентом. В общем, перспективы открывались самые радужные. А главное — в северной стране будут довольны. А это для Гезягиряна было очень важно.