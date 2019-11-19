«Северный поток-2» помимо экономического, имеет и большое политическое значение

Об экономической ситуации в России, о том какие игры идут вокруг проекта «Северный поток-2», и об альтернативе SWIFT, рассказал в интервью «Зеркало» российский экономист Дмитрий Голубовский.

— Россия, Китай, Индия договорились создать аналог системе SWIFT. Ожидается, что новая платформа заработает, и она будет эффективной системой против санкций. Насколько возможно создание подобной платформы, и сколько государств заинтересованы в этой платформе?

— Пророссийский SWIFT Новая платформа уже работает, но раньше не было желающих среди иностранных банков к ней подключаться. Однако Трамп, своей политикой санкций, направленной против торговли нефтью с Ираном и торговли оружием с Россией, сблизил интересы этих трех стран и объединил их в желании создать механизм расчетов в обход американского доллара. Индусы и китайцы покупают в России оружие, а у Ирана нефть.

Россия может покупать у Ирана нефть по бартеру (такая программа существует), или за рубли, и потом продавать ее в Индию или Китай, как свою, рассчитываясь за нее через свой аналог SWIFT. В этой системе можно вести полноценные расчеты в национальных валютах, а учитывать транзакции вообще в любых валютах, в том числе и в долларах США, проводя клиринг, и переводя затем сальдированную за какой-то период времени позицию в обязательство одной из сторон в американской валюте (например, в евробонд).

Я не думаю, что сейчас в этой системе будут значительные обороты – традиционные способы расчетов все же привычнее, а финансовый мир – инертен. Но если США и дальше будут идти по тропе торговой войны с Китаем и пытаться изолировать неугодные им страны от своей финансовой системы, как они это сделали с Ираном и Венесуэлой, альтернативные системы будут набирать популярность.

— Вокруг проекта «Северный поток-2» уже не первый год идут «жаркие» обсуждения. Что Вы можете сказать по данному проекту? Что он дает России и Германии? В таком случае газ через Украину становится бессмысленным?

— «Северный Поток-2», похоже, будет запущен в первой половине следующего года, и вопреки первоначальному желанию Еврокомиссии, даже будет монопольно эксплуатироваться Газпромом на полную мощность. Дания дала долгожданное разрешение на прокладку трубы, а германские законодатели вывели трубопровод из под действия «газовой директивы» ЕС.

На решение германских законодателей может быть подана апелляция в Еврокомиссию, но, я думаю, у Германии достаточно инструментов и влияния, чтобы продавить нужное ей решение. И я, и многие другие аналитики, в том числе и отраслевые, считают проект дорогим, а срок окупаемости – слишком долгим. В худшем сценарии, если цены на трубный газ еще снизятся из-за конкуренции с СПГ и альтернативными источниками, проект может окупаться и пятьдесят лет.

Но мы знаем также, что этот проект, помимо экономического, имеет и большое политическое значение. Он дает Газпрому возможность отключить от газа Украину, не нарушая поставок в Европу. Именно с этой целью он и был построен. И, похоже, такая судьба Украины мало кого волнует в Германии, возможно потому, что сами украинские политики за все время конфликта с Кремлем не предприняли никаких значимых усилий в направлении реального движения своей страны в Европу.

Движение в Европу – это ведь не декларации, а доведение качества управления страной до европейского уровня. Так что у Украины, в дополнение ко всем ее проблемам, как внутренним, так и с Кремлем, может в скором времени появиться еще одна – угроза потенциального энергодефицита. Это усилит возможности Кремля для оказания давления на Киев.

— Как Вы оцениваете экономику России на данном этапе? Какие темпы роста?

— Состояние дел в российской экономике отражает состояние европейской экономики, с которой Россия очень тесно связана как инвестициями, так и торговлей. Германия во втором полугодии балансирует на грани рецессии, и тоже можно сказать и о России. Мы балансируем на грани экономического спада.

Данные Росстата, который в последние месяцы бодро рапортует о промышленном росте и восстановлении доходов населения – сомнительны, и не для меня одного – на это указывают многие авторитетные эксперты, и даже в Госдуме поднимали вопрос об адекватности отчетов Росстата после того, как он потерял независимость, оказавшись в подчинении Минэкономразвития.

Ясно, что для начальства он рисует теперь приукрашенные цифры. Как показывают данные по среднему чеку и выручке крупнейших российских торговых сетей, потребительские расходы продолжают сокращаться. При этом банковские депозиты растут теми же медленными темпами, как и в начале года.

Раз деньги не и идут ни в потребление, ни в сбережения, значит, новых денег нет, либо они идут на погашение долгов. К слову, в России месяц за месяцем бьются исторические рекорды закредитованности населения: отношение платежей банкам по кредитам к доходам домохозяйств продолжает расти, хотя и медленнее, чем в начале года. Так что для простого народа экономическая ситуация все еще ухудшается, хотя лукавая статистика показывает рост.

Поддержку во втором полугодии этого года оказывают бюджетные расходы: накопив достаточно резервов, правительство, наконец-то, начало больше тратить. Надеюсь, в первом полугодии следующего года это даст реальный, а не «бухгалтерский» рост экономики и спроса. А в этом году вряд ли в реальности будут выполнены планы Минэка по темпам роста в 1.7%. Дай бог, если оправдаются прогнозы ОЭСР, предрекавшей нам рост в 0.6%.