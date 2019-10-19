Северная Македония продолжит курс на вступление в ЕС

После отказа стран ЕС вести переговоры о членстве с Албанией и Северной Македонией в правительстве Скопье не намерены отказываться от борьбы.

Македонский премьер Зоран Заев заявил, что его политическая партия испытывает разочарование, но планирует и дальше стремиться ко вступлению в ЕС «храбро и настойчиво».

Он также назвал решение ЕС «исторической ошибкой» и предложил провести досрочные выборы в парламент, чтобы подтвердить доверие граждан курсу правительства.

При этом он поблагодарил за поддержку глав тех европейских государств, кто отстаивал определение даты переговоров для Северной Македонии.

Накануне главы стран Евросоюза решили на саммите в Брюсселе, что к началу переговоров «не готовы некоторые государства ЕС». При этом руководитель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что из-за разногласий произошла «серьезная историческая ошибка».