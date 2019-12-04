Северная Македония получит доступ к ТАР

Греция и Северная Македония строят интерконнектор, с тем, чтобы Северная Македония могла получать азербайджанский газ по Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

Об этом, как передает Trend со ссылкой на греческие СМИ, сказал заместитель министра иностранных дел Греции Костас Фрагоганнис.

«Учитывая, что энергетический сектор является одним из основных столпов экономического роста и конкурентоспособности, главная цель Греции — максимизировать энергетическую безопасность путем полной поддержки сбалансированной диверсификации источников, поставщиков и маршрутов, а также развития местных ресурсов природного газа и возобновляемых источников энергии», — сказал Фрагоганнис.

Он отметил, что благодаря своему географическому положению Греция может играть роль страны-транзитера энергоносителей для более широкого региона.

«В этом контексте при поддержке и вкладе ЕС в Греции осуществляется значительное количество проектов в области энергетической инфраструктуры, таких как Трансадриатический трубопровод (TAP), который будет транспортировать природный газ из Азербайджана в Италию, а оттуда — в Центральную Европу; интерконнектор Греция-Болгария (IGB), который соединит газовые сети двух стран; интерконнектор между Грецией и Северной Македонией, который позволит снабжать нашего северного соседа газом через TAP», — сказал замминистра.

Фрагоганнис отметил, что цель Греции — стать энергетическим хабом, обеспечивающим поставки газа из различных источников: природного газа из России и Азербайджана, СПГ из США, Алжира и других стран.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта «Южный газовый коридор».

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.