Северная Корея рассматривает возможность покупки двух самолетов из России

КНДР рассматривает возможность покупки двух пассажирских самолетов из России, сообщает РИА Новости.
Об этом представителям СМИ рассказал вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов по итогам визита в Пхеньян, где депутаты Госдумы провели встречу с замглавой МИД КНДР Им Чхон Илем.
В ближайшее время Неверов направит данное предложение главе правительства РФ Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
Ранее парламент КНДР переизбрал Ким Чен Ына главой Государственного совета республики.