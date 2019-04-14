Северная Корея рассматривает возможность покупки двух самолетов из России

КНДР рассматривает возможность покупки двух пассажирских самолетов из России, сообщает РИА Новости.

Об этом представителям СМИ рассказал вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов по итогам визита в Пхеньян, где депутаты Госдумы провели встречу с замглавой МИД КНДР Им Чхон Илем.

По словам Неверова, в ходе переговоров корейская сторона обозначила несколько предложений, а также заявила о намерении приобрести у России два гражданских самолета, которые смогут обеспечить комфорт и безопасность на международных рейсах КНДР.

В ближайшее время Неверов направит данное предложение главе правительства РФ Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Ранее парламент КНДР переизбрал Ким Чен Ына главой Государственного совета республики.