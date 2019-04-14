Северная Корея рассматривает возможность покупки двух самолетов из России

КНДР рассматривает возможность покупки двух пассажирских самолетов из России, сообщает РИА Новости.

Об этом представителям СМИ рассказал вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов по итогам визита в Пхеньян, где депутаты Госдумы провели встречу с замглавой МИД КНДР Им Чхон Илем.

В ближайшее время Неверов направит данное предложение главе правительства РФ Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Ранее парламент КНДР переизбрал Ким Чен Ына главой Государственного совета республики.

| 2019-04-14T22:57:32+00:00 15 апреля 2019, 01:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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