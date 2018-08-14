Северная Корея остановила выдачу туристических виз

Власти Северной Кореи приказали приостановить обработку текущих заявок на визы для иностранных туристов. Об этом сообщает AFP cо ссылкой на туроператора Koryo Tours во вторник, 14 августа.

Популярный среди западных туристов, желающих посетить КНДР, туроператор сообщил о соответствующем «указании сверху».

О причинах такой меры не сообщается, но заявки будут заморожены до 9 сентября – 70-й годовщины со дня образования КНДР.

Северная Корея прекратила обработку туристических виз для иностранцев в преддверии юбилейной годовщины (образования республики – ред.) в следующем месяце, – говорится в сообщении.

32 просмотров