Севда Алекперзаде вернулась к старому другу и сняла новый клип

На азербайджанском музыкальном YouTube канале Bak u Music Factory презентован новый клип Севды Алекперзаде, сообщает #.

После феерического дуэта с всемирно известным певцом Сами Юсуфом, исполненного в рамках торжественной церемонии открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, прошедшей в Баку на высоком уровне этим летом, певица решила покорить сердца своих поклонников новомодным треком композитора Исмаила Асадова на слова Орхана Гарабасма.

Песня «İstəmirəm» обещает стать хитом и полюбится публике своим зажигательным ритмом и непревзойденным вокалом любимой всеми певицы.

Клип на будущий хит снял давний друг Севды — грузинский режиссер Заза Орашвили, съемки стильного видеоролика проходили в столице Грузии городе Тбилиси.

«Мне было интересно попробовать себя в новом для меня стиле, так как я очень люблю экспериментировать. На мой взгляд, получился очень интересный трек», – рассказывает певица о новой песне в своем репертуаре.

Отметим, что это не первая работа С.Алекперзаде и З. Орашвили, в сотрудничестве с которым много лет назад был снят клип «Mən səni gözlədim»:

«Тогда наша совместная работа всем понравилась — хочу отметить, что это была первая работа грузинского режиссера с азербайджанской певицей.

И спустя столько лет, мы снова с Зазой сняли очень интересный клип. Работать с ним — одно удовольствие, потому что он делает все очень искренне и с большой отдачей».

Рассказала певица и о трудност ях, с которыми столкнулась на съемочной площадке:

«Съемки проходили в невероятных погодных условиях – в один день мог пойти дождь и выйти солнце, неожиданно небо стягивалось черными тучами, лил сильный дождь, а потом вдруг все рассеивалось и наступало лето.

В один съемочный день мы прожили 4 времени года. Но несмотря на погоду и на то, что все промокли под дождем, никто не заболел, потому что все были вовлечены в работу, которая не останавливалась из-за сюрпризов погоды, и, в результате, получился очень интересный клип».

«Благодарна всей команде, которая работала на этом проекте, конечно же, моему другу – Эльрузу Фатиеву, без которого всего этого не случилось бы», – подытоживает С.Алекперзаде.

Вся творческая команда, работавшая над песней и клипом «İstəmirəm» во главе с Севдой Алекперзаде надеется, что песня очень быстро наберет обороты и станет абсолютным хитом осени-зимы.

https://youtu.be/zueC2aLzt3