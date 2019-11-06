Севда Алекперзаде вернулась к старому другу и сняла новый клип

На азербайджанском музыкальном YouTube канале Bak
После феерического дуэта с всемирно известным певцом Сами Юсуфом, исполненного в рамках торжественной церемонии открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, прошедшей в Баку на высоком уровне этим летом, певица решила покорить сердца своих поклонников новомодным треком композитора Исмаила Асадова на слова Орхана Гарабасма.
Песня «İstəmirəm» обещает стать хитом и полюбится публике своим зажигательным ритмом и непревзойденным вокалом любимой всеми певицы.
Клип на будущий хит снял давний друг Севды — грузинский режиссер Заза Орашвили, съемки стильного видеоролика проходили в столице Грузии городе Тбилиси.
«Мне было интересно попробовать себя в новом для меня стиле, так как я очень люблю экспериментировать. На мой взгляд, получился очень интересный трек», – рассказывает певица о новой песне в своем репертуаре.
Отметим, что это не первая работа С.Алекперзаде и З.
«Тогда наша совместная работа всем понравилась — хочу отметить, что это была первая работа грузинского режиссера с азербайджанской певицей.
И спустя столько лет, мы снова с Зазой сняли очень интересный клип. Работать с ним — одно удовольствие, потому что он делает все очень искренне и с большой отдачей».
Рассказала певица и о трудност
«Съемки проходили в невероятных погодных условиях – в один день мог пойти дождь и выйти солнце, неожиданно небо стягивалось черными тучами, лил сильный дождь, а потом вдруг все рассеивалось и наступало лето.
В один съемочный день мы прожили 4 времени года. Но несмотря на погоду и на то, что все промокли под дождем, никто не заболел, потому что все были вовлечены в работу, которая не останавливалась из-за сюрпризов погоды, и, в результате, получился очень интересный клип».
«Благодарна всей команде, которая работала на этом проекте, конечно же, моему другу – Эльрузу Фатиеву, без которого всего этого не случилось бы», – подытоживает С.Алекперзаде.
Вся творческая команда, работавшая над песней и клипом «İstəmirəm» во главе с Севдой Алекперзаде надеется, что песня очень быстро наберет обороты и станет абсолютным хитом осени-зимы.