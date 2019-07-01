Сеул пригрозил Токио ответом на ужесточение порядка экспорта наноматериалов

На фоне запрета на продукцию Huawei в США ограничения со стороны Японии для южнокорейских производителей усложняет их производственные возможности в области полупроводников и дисплеев. Для получения разрешения в Японии на экспорт материалов для них может уходить до 90 дней.

Верховный суд Южной Кореи обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсации за использование подневольного труда корейцев во время Второй мировой войны, когда Корея была колонией Японии. Поскольку компания отказалась выполнять это постановление, суд дал санкции на конфискацию ее активов в Южной Корее.