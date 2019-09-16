Сеул пригрозил наказывать чиновников за упоминание названия «Японское море»

Власти Южной Кореи уже давно добиваются полного отказа от названия «Японское море», причем не только в самой стране, но и за ее пределами. Так, посольство Республики Корея в Москве около 10 лет назад рассылало в СМИ письма, указывая на «правильное» с точки зрения Сеула написание названия моря между Корейским полуостровом и Японией.(РИА Новости)