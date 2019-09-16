Сеул пригрозил наказывать чиновников за упоминание названия «Японское море»

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригрозил наказывать правительственные организации за случаи упоминания названия «Японское море» вместо принятого корейцами именования «Восточное море», сообщила на брифинге в Сеуле официальный представитель южнокорейской президентской администрации Ко Мин Чжон.
Ранее три ведомства при министерстве сельского хозяйства, лесоводства, животноводства и продовольствия на своих сайтах использовали название «Японское море».
«Президент Мун сделал строгое предупреждение соответствующим правительственным организациям, и управление по аудиту министерства примет меры после расследования», — заявила Ко Мин Чжон.
Власти Южной Кореи уже давно добиваются полного отказа от названия «Японское море», причем не только в самой стране, но и за ее пределами. Так, посольство Республики Корея в Москве около 10 лет назад рассылало в СМИ письма, указывая на «правильное» с точки зрения Сеула написание названия моря между Корейским полуостровом и Японией.(РИА Новости)
| 2019-09-16T10:03:34+00:00 16 сентября 2019, 12:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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