Сеул потребовал от Токио снять торговые ограничения

Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва в ходе состоявшихся в четверг на полях форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) переговоров с главой МИД Японии Таро Коно потребовала снятия торговых ограничений, которые Токио ввел в отношении Сеула. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.

Отмечается, что Кан Гён Хва также потребовала от своего японского коллеги пересмотреть решение об исключении Южной Кореи из списка стран, в которые без ограничений по упрощенным схемам поставляются японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие. Ранее правительство Японии объявило, что собирается пойти на соответствующий шаг 2 августа.

Глава МИД Японии в ответ на эти требования подчеркнул, что шаги, предпринятые Токио, направлены на обеспечение японской национальной безопасности и укладываются в нормы международного права.(ТАСС)

| 2019-08-01T09:45:13+00:00 1 августа 2019, 12:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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