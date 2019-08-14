Сеул начал процесс исключения Токио из списка главных торговых партнеров

Правительство Республики Корея в среду приступило к административной процедуре исключения Японии из списка приоритетных торговых партнеров. Об этом сообщило Министерство торговли, промышленности и энергетики.

«До 3 сентября правительство намерено ознакомиться с общественным мнением по этому вопросу. После этого в середине сентября обновленное постановление об экспортно-импортном контроле за стратегическими товарами вступит в силу», — отмечается в сообщении.

Южная Корея в настоящее время разделяет торговых партнеров на две категории. В отношении первой категории стран действует льготный режим экспорта стратегических товаров по аналогии с японским белым списком. Для всех остальных действует обычный режим. Недавно было принято решение о разделении первой категории на две группы. Одна из них сохранит льготный формат процедуры экспорта стратегических товаров, а другая предназначена для стран, которые применяют систему контроля экспорта, не соблюдая принципы соответствующих международных правил. К ней и будет отнесена Япония.

Она по-прежнему будет освобождена от необходимости предоставлять ряд документов при получении разрешения на закупку стратегической продукции, а также от получения разрешения на отправку стратегических товаров в третьи страны. В остальном процедура оформления документации значительно усложняется, а срок рассмотрения заявок будет увеличен с пяти до 15 дней.(ТАСС)

| 2019-08-14T10:15:05+00:00 14 августа 2019, 13:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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