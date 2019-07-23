Сеть магазинов Kontakt Home подверглась штрафу

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана оштрафовала ООО ABC Telekom (сеть магазинов Kontakt Home) на 1300 манатов.

Как сообщает Report, в отношении компании составлен административный протокол по статье 430.4 Кодекса об административных проступках АР.

Статья 430.4 КАП подразумевает ответственность за невозвращение из-за рубежа выплаченных валютных средств в случаях, когда в обмен на выплаченные путем аванса валютные средства в установленные законодательством сроки не были импортированы соответствующие товары, не проделаны работы или не оказаны услуги.

За этот административный проступок юридические лица подвергаются штрафу в размере от двадцати до тридцати процентов суммы валютных средств, ставших объектом административного проступка.

В Бакинском апелляционном суде рассматривается жалоба компании на решение Ясамальского районного суда.

Отметим, что компания ABC Telekom (сеть магазинов Kontakt Home) осуществляет продажу бытового оборудования и мобильных телефонов.

В настоящее время сеть магазинов Kontakt Home охватывает 23 магазина действующих в Баку, Хырдалане, Сумгайыте и Гяндже.